'Yasak aşk’ iddiasında yeni perde! Adapazarı Belediye Başkanı hakkında 2 milyonluk teklif iddiası!

AK Parti’den ihracı talep edilen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan yasak aşk iddiaları yeni bir boyut kazandı. İddiaları kamuoyuna taşıyan Elif Saçar’ın kızı Ceyda Saçar, olayın kapatılması için kendisine 2 milyon lira teklif edildiğini öne sürdü. Saçar’ın anlattıklarında “Ev, araba, nafaka… Bu işi karıştırmadan halledelim dediler” detayı ise yeni bir tartışma daha yarattı.

İddiaların merkezinde yer alan Adapazarı Belediye Başkanı hakkında AK Parti’den ihracı talep edilirken, kamuoyuna yansıyan açıklamalar krizi büyüttü. Özel kalem müdürü Elif Saçar'ın kızı Ceyda Saçar'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o ifadeler!

"6 AY BOYUNCA KENDİ KENDİME YAZMIŞIM"

Radyo Sputnik'e konuşan Saçar, yazışmalar ortaya çıkacağı zaman kendisine şizofren dendiğini ifade etti. Ceyda Saçar, "Sonrasında bu yazışmaları benim kendi kendime yaptığımı söylendi. Yazışmaları ben 6 ay boyunca, bu 6 aylık bir yazışma. 6 ay boyunca ben kendi kendime yazışmışım. Ve tarihler, saatler onların bütün konumlarını tutuyormuş, programları doğruymuş. Onu da annemin takvimine erişip yapmışım. Bu kısımda da şu devreye giriyor. Bana bundan önce hayatım biter, mahvolursun gibi söylemde bulundular, mesaj dağıttılar" dedi.

"SAVCILIKTA FARKLI, HABERLERDE FARKLI SÖYLÜYOR"

Annesinden 'Mahvolursun, hayatın biter' gibi tehditler aldığını belirten Saçar, "Aynı şekilde teyzemler de bu süreçte şizofren mi oldun, tüh çok üzüldük gibi mesajlar attılar. Konuşmayı yaptım, kürsüden indim. Daha sonra beni şikayetim için yönlendirdiler, dilekçe yazmam için. Onlar vardı ama onlardan biri yönlendirmedi. Organizasyonda olan kişilerdi. Ondan sonra bir daha beni arayan olmadı. Ben zaten numaramı değiştirdim, hiçbiriyle görüşmemek, muhatap olmamak için. Ondan sonra bir daha telefonuma ulaşan olmadı. Ben de o kısımda kafamda soru işareti var. Kendisi savcılıkta farklı bir miktar söylüyor ondan istediğimizi. Daha sonra haberlere çıkıyor, orada farklı bir miktar söylüyor. Kendisi de her yerde farklı bir şey anlatıyor aslında. Doğrusunu o da sanırım çok şey yapamadı" şeklinde konuştu.

"UMARIM KIZININ YOKLUĞUNU HİSSETTİRMEZ"

Annesi Elif Saçar'da nereden geldiği belli olmayan bir araba olduğunu belirten Ceyda Saçar, "Konuştuğum programın çıkışında oldu. Kendisi adalete güvendiğini, ona şantaj yapıldığını söyledi. Kendisi adalete güveniyormuş. Kendisine şantaj yapılmış. Bunu söyledi. Sonrasında gitti. Siz bana şantaj yapıyorsunuz dedi. Ben adalete güveniyorum dedi. Gitti. Şu kadar para verelim bu işi kapatalım diye. Şöyle söyleyeyim. Toplu bir para. Ev, araba, velayetler sizde kalsın. Üzerine nafaka verelim. Onun için karıştırmadan halledelim bu işi. Bunu annemin avukatı ve annem söylüyor. Onlar aracılığıyla size söylüyor. Evet söylendi. 2 milyon. Annemde nereden geldiğini açıklayamadığı bir araba varmış. Dilerim ki o araba bundan sonraki hayatında evladının yokluğunu hissettirmez ona" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Adapazarı yasak aşk
