Google yeni yapay zeka aracı 'Photoshoot'ı duyurdu! Fotoğrafçılık tarih mi oluyor?

Google, yeni yapay zeka aracı Photoshoot'u tanıttı. Photoshoot sayesinde basit ürün fotoğrafları saniyeler içinde profesyonel stüdyo çekimlerine dönüştürülebiliyor.

Enes Çırtlık

Google Labs, küçük ve orta ölçekli işletmelerin pazarlama yükünü hafifletecek yeni bir özelliği duyurdu.

Ücretsiz pazarlama aracı Pomelli’ye eklenen “Photoshoot” özelliği sayesinde işletmeler, sıradan ürün fotoğraflarını birkaç tıkla stüdyo kalitesinde görsellere dönüştürebilecek.

STÜDYODA ÇEKİLMİŞ GİBİ FOTOĞRAFLAR

Webtekno'da yer alan habere göre; takı tasarımcısından butik kahve markasına, yoga stüdyosundan e-ticaret girişimlerine kadar pek çok işletme için kaliteli görseller müşteri güveninin anahtarı ancak profesyonel çekimler hem zaman hem de bütçe gerektiriyor.

Google yeni yapay zeka aracı Photoshoot ı duyurdu! Fotoğrafçılık tarih mi oluyor? 1

Pomelli’nin yeni Photoshoot özelliği, işletmenin marka kimliğini analiz ederek yapay zekâ destekli görsel üretimiyle ürünleri profesyonel bir stüdyo ortamında çekilmiş gibi sunuyor.

PHOTOSHOOT ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

  • Ürünü yükleyin: Sıradan bir fotoğraf yeterli, gerisini sistem hallediyor.
  • Şablon seçin: Stüdyo ya da yaşam tarzı (lifestyle) gibi hazır tasarım şablonlarından biri seçiliyor.
  • Otomatik üretim: Marka estetiğine uygun profesyonel görseller oluşturuluyor.
  • Düzenleyin: Son dokunuşlar yapılarak görsel özelleştiriliyor.
  • Oluşturulan görseller indirilebiliyor ya da ileride farklı kampanya görselleri oluşturmak için kaydedilebiliyor.

Yani özetle Pomelli, profesyonel bir ajansa ya da fotoğraf stüdyosuna ihtiyaç duymadan tamamen ücretsiz bir şekilde marka bütünlüğü olan pazarlama materyalleri üretmeyi mümkün kılıyor.

