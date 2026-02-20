Osmaniye’de yağmurun bereketi Karaçay Vadisi’ni coşturdu

Osmaniye ve ilçelerinde son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar, kent genelinde aralıklarla devam eden sağanak yağmur, özellikle yüksek kesimlerde etkisini daha fazla gösterdi. Yağmurun bereketiyle birlikte Karaçay Deresi’nin akışı güçlenirken, vadide doğanın sesi daha gür duyulmaya başladı. Normal zamanlarda sakin akan dere, coşkun akışıyla görsel bir şölen sundu. Bölgeye gelen doğa severler ve fotoğraf tutkunları, ortaya çıkan manzaraya tanıklık etti. Ziyaretçiler, yağmurun yalnızca toprağı değil, insanın iç dünyasını da beslediğini dile getirerek, suyun doğa ve insanlık için taşıdığı hayati önemi bir kez daha hissettiklerini ifade etti. Şelalenin güçlü akışı ve vadinin serin havası, bölgeye ayrı bir huzur kattı.

Osmaniye’de hafta boyu etkili olan yağışların bereket olduğunu, şehrin ve doğal yaşamın suya ihtiyacı olduğunu söyleyen Osmaniye Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yücel Erdoğan, "Yaklaşık 30 yıldır Osmaniye Karaçay Vadisi’nde bulunan Saklı Şelale’ye gelirim. Hem dağcıyım hem de doğa yürüyüşçüsüyüm. Bu güzellikleri yıllardır görüyoruz. Ancak suyun görkemini, bu kadar kuvvetli bir akışını 30 yıldır ilk kez bu kadar canlı görüyorum. Su hayatımızda önemli bir yere sahip. Şu günlerde tüm memleketimizde, Türkiye’mizde olumsuz anlamda şehir yaşamını etkilemiş olsa da doğa güzelliklerimizi canlandırması noktasında suya ciddi anlamda ihtiyacımız var. Bu güzellikleri gördükten sonra suyun hayatımızdaki ne kadar önemli bir unsur olduğunu bir kez daha yaşıyor ve hissediyoruz. Buraya nasıl bir canlılık kattığını da geldiğimizde gözlemliyoruz. Suyun debisi ciddi anlamda artmış durumda. 30 yılı aşkın süredir yaptığım gözlemlerde bu kadar canlı aktığını ilk kez görüyorum. Burası sadece Karaçay Vadisi’nin bir kolu. İnşallah memleketimiz ve şehirlerimiz suyun olumsuz getirdiği sel felaketlerinden bir daha etkilenmez. Doğada da bu güzellikleri toplum olarak hep birlikte yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.



