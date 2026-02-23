Aranan 110 kişi yakalandı 21’i tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada 24 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 110 kişi gözaltına altına alınırken 21’i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 9 kartuş, 3 kuru sıkı tabanca ve 160 mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır