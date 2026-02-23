HABER

Cübbeli Ahmet'ten Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş açıklaması: "Özellikle ona çok şaşırdım"

Ahmet Mahmut Ünlü'den Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş açıklaması geldi. En çok Mehmet Akif'e şaşırdığını dile getiren Ünlü, "Ama ben her ikisine de 'ah' ettim. 'Ah ettim' derken, yani beddua anlamında değil de, kırıldım onlara." diye konuştu.

Recep Demircan

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Hadi Özışık'a konuşan Ünlü, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy hakkında açıklamalarda bulundu.

"MEHMET AKİF ERSOY'A ÇOK ŞAŞIRDIM"

Özellikle Mehmet Akif Ersoy’a çok şaşırdığını belirten Ünlü, "Öbürlerini tanımıyorum, yani o hanımları falan pek bilmem. Ama Mehmet Akif, evime gelen giden birisiydi ama çok yazık oldu" dedi.

Veyis Ateş'i tanıdığını ve çok sevdiğini belirten Ünlü, "Ama ben her ikisine de 'ah' ettim. 'Ah ettim' derken, yani beddua anlamında değil de, kırıldım onlara." diye konuştu.

Ünlü; Dücane Cündioğlu ve Mehmet Görmez'i yayınlarına çıkardıkları için iki isime kırıldığını aktararak şunları söyledi:

"Ben Veyis Ateş'e 'Dücane Cündioğlu'nu çıkarma; bu adam felsefe yapıyor, insanların beynini sulandırıyor, gençleri dinden imandan çıkarıyor' dedim. O yine çıkardı. Mehmet Akif Ersoy'a da aynı şeyi söyledim. O da gitti Mehmet Görmez’i çıkardı. Mehmet Akif’e dedim ki: "Mehmet Akif, bak bu adamları böyle parlatmayın, bu milletin inancıyla oynatmayın.' O da dinlemedi."

"KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI"

Ünlü sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bunlara, "Bak, böyle yaparsanız ahım tutar" dedim. Keşke böyle olmasaydı. Keşke aileleriyle, çoluk çocuklarıyla huzur içinde olsalardı da bu işlere hiç bulaşmasalardı. Yazık ettiler kendilerine."

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

