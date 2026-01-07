HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Tokat'ta araç parçası ve şase değiştirenlere operasyon: 1 tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde araçlar üzerinde şase numarasıyla oynandığı ve farklı araçlara ait parçaların birleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat'ta araç parçası ve şase değiştirenlere operasyon: 1 tutuklama
Doğukan Akbayır

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto kaporta iş yerinde, araçların şase numaralarının silindiği ve başka araçlara ait ön ve arka kısımların birleştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı. Soruşturmanın, şüphelilerin Erbaa Adliyesi'nde görevli bir memura sattıkları aracın ön ve arka kısımlarının farklı araçlara ait olduğunun anlaşılması ve yapılan şikâyet üzerine başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan E.G., E.G. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece baba E.G. ve oğlu E.G. serbest bırakılırken, Emre G. ise tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD, uluslararası sularda bir gemiye daha el koyduABD, uluslararası sularda bir gemiye daha el koydu
AB ile Rusya gerilimi! Kuzey Atlantik ve Karayipler’de ‘hayalet filo’ petrol tankerlerine el koydularAB ile Rusya gerilimi! Kuzey Atlantik ve Karayipler’de ‘hayalet filo’ petrol tankerlerine el koydular

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tokat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.