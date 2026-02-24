HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı: Müftüden açıklama geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 3 dakika erken okunan akşam ezanı, çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden oldu. Bazı din görevlileri, erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonrası bir gün kaza orucu tutması gerektiğini anlatırken, Gömeç Müftüsü Mehmet Ali Bal da ezanın temkin vakti içinde okunduğunu kaydederek orucun tekrarına gerek olmadığını söyledi.

Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı: Müftüden açıklama geldi

Burhaniye'de dün akşam ezanın 3 dakika önce okunması çok sayıda vatandaşın erken oruç açmasına neden olurken, yapılan açıklamalar da kafaları karıştırdı.

Balıkesir de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı: Müftüden açıklama geldi 1

BALIKESİR'DE EZAN 3 DAKİKA ERKEN OKUNDU

Burhaniye Kocacami'deki görevliler merkezi sistemden akşam ezanını 3 dakika erken okudu. Saat 19.00 sırasında ezanı okumaya başlayan görevli yanındakilerin uyarması üzerine ezanı yarıda keserken, ezan sesini duyan belediye görevlisi de Ramazan topunu ateşledi. Bu arada çok sayıda vatandaş orucunu açtı.

Balıkesir de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı: Müftüden açıklama geldi 2

DİN GÖREVLİLERİNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR

3 dakika sonra ezan tekrar okunurken, yapılan hata ortaya çıktı. Ezanın erken okunması ilçede günün konusu oldu. Çok sayıda vatandaş müftülüğü ararken, din görevlileri de erken oruç açanların Ramazan Bayramı sonunda bir gün oruç tutması gerektiğini anlattı.

Balıkesir de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı: Müftüden açıklama geldi 3

MÜFTÜ: "KAZAYA GEREK YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Gömeç Müftüsü ve Burhaniye Müftü Vekili Mehmet Ali Bal ise, "Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre, akşam ezanında 3 dakikalık temkin vakti var. Burada da süre 3 dakikayı geçmediği için oruçlar geçerlidir. Bu nedenle kaza etmeye gerek yoktur" dedi.

Balıkesir de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı: Müftüden açıklama geldi 4

24 Şubat 2026
24 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Çiftçi: "Çocuklarımıza trafik bilinci kazandıracağız"Bakan Çiftçi: "Çocuklarımıza trafik bilinci kazandıracağız"
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdiSıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir ezan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.