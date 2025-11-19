Samsung televizyonda Gülümseten Kasım indirimi başladı!

Bir televizyon alırken artık yalnızca ekran boyutuna bakmak yeterli değil; renk doğruluğu, AI destekli görüntü işleme, güvenlik sistemi ve tasarım gibi pek çok detay satın alma kararını belirliyor. Kimileri evde sinema atmosferi isterken kimileri oyunlarda gecikmesiz performans veya verilerini koruyacak bir sistem arıyor. Her ortamda etkileyici sonuç veren Samsung’un Q8F modeli ise geniş kullanıcı kitlesine hitap eden yapısıyla sizi çok etkileyecek. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım dönemine özel fiyatı düştü!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Samsung indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Gerçekçi görüntü akıllı deneyim: Samsung 55 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025) [Enerji Sınıfı E]

Samsung televizyonunun 4K çözünürlüğün sunduğu çarpıcı netlikle içeriklerinizin her ayrıntısını yakalarken AI ile geliştirilmiş renk ve ses desteği sayesinde filmden oyuna kadar her sahne daha gerçekçi bir hale geliyor. Parlaklık seviyesinden bağımsız olarak gerçek Quantum Dot teknolojisiyle canlı ve derin renklerin tadını çıkarabilir, evde profesyonel bir ekran deneyimi yaşayabilirsiniz. Sadece görüntü kalitesi değil güvenlik de artık televizyonun içinde. Knox teknolojisi, kişisel verilerinizi, şifrelerinizi ve bağlı IoT cihazlarınızı zararlı uygulamalara ve siber saldırılara karşı koruma altında tutarak güvenli bir ekran dünyası sunuyor. Üstelik zarif ve ince tasarımı duvarınıza uyum sağlayarak yaşam alanınıza modern bir dokunuş katıyor.

İndirimli Samsung televizyonların tamamına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 19 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.