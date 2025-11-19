Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Samsung televizyonda Gülümseten Kasım indirimi başladı!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung televizyonda Gülümseten Kasım indirimi başladı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde geçirilen zaman artık sadece dinlenmek için değil, eğlenmek, öğrenmek, bağlanmak ve kaliteli vakit geçirmek için de değerlendiriliyor. Özellikle film geceleri, maç izlerken ya da çocuklu aileler için eğitim içerikleri söz konusu olduğunda gerçekçi görüntü ve güçlü bir işlemci ihtiyacı kendini net şekilde gösteriyor. Eğer beklentiniz bu yöndeyse doğru zaman olabilir çünkü Gülümseten Kasım’da Samsung'un fiyat performans televizyonu kısa süreli indirimde!

Bir televizyon alırken artık yalnızca ekran boyutuna bakmak yeterli değil; renk doğruluğu, AI destekli görüntü işleme, güvenlik sistemi ve tasarım gibi pek çok detay satın alma kararını belirliyor. Kimileri evde sinema atmosferi isterken kimileri oyunlarda gecikmesiz performans veya verilerini koruyacak bir sistem arıyor. Her ortamda etkileyici sonuç veren Samsung’un Q8F modeli ise geniş kullanıcı kitlesine hitap eden yapısıyla sizi çok etkileyecek. Üstelik şimdi Gülümseten Kasım dönemine özel fiyatı düştü!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Samsung indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Gerçekçi görüntü akıllı deneyim: Samsung 55 inç QLED Q8F 4K Vision AI Smart TV (2025) [Enerji Sınıfı E]

Samsung televizyonda Gülümseten Kasım indirimi başladı! 1

Samsung televizyonunun 4K çözünürlüğün sunduğu çarpıcı netlikle içeriklerinizin her ayrıntısını yakalarken AI ile geliştirilmiş renk ve ses desteği sayesinde filmden oyuna kadar her sahne daha gerçekçi bir hale geliyor. Parlaklık seviyesinden bağımsız olarak gerçek Quantum Dot teknolojisiyle canlı ve derin renklerin tadını çıkarabilir, evde profesyonel bir ekran deneyimi yaşayabilirsiniz. Sadece görüntü kalitesi değil güvenlik de artık televizyonun içinde. Knox teknolojisi, kişisel verilerinizi, şifrelerinizi ve bağlı IoT cihazlarınızı zararlı uygulamalara ve siber saldırılara karşı koruma altında tutarak güvenli bir ekran dünyası sunuyor. Üstelik zarif ve ince tasarımı duvarınıza uyum sağlayarak yaşam alanınıza modern bir dokunuş katıyor.

Ürünü İncele

İndirimli Samsung televizyonların tamamına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Samsung televizyonda Gülümseten Kasım indirimi başladı! 2

Bu içerik 19 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

 Adidas'tan Apple'a ünlü markaların dev fırsatları burada

Adidas'tan Apple'a ünlü markaların dev fırsatları burada

 Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

 20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

 Apple indirimleri yenilendi!

Apple indirimleri yenilendi!

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

Gülümseten Kasım'ın yıldızı! Stanley'in o termosu indirimde

 Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

 21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

 İndirimdeki en iyi tüm Philips ürünleri burada!

İndirimdeki en iyi tüm Philips ürünleri burada!

 Seçili Stanley termoslarda kısa süreli Kasım indirimi başladı!

Seçili Stanley termoslarda kısa süreli Kasım indirimi başladı!

 ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

 NIVEA MEN'de fırsatlar bitmeden sepetinizi tamamlayın!

NIVEA MEN'de fırsatlar bitmeden sepetinizi tamamlayın!

 Kasım indirimlerinden alınacak en mantıklı şey ne mi? İşte burada!

Kasım indirimlerinden alınacak en mantıklı şey ne mi? İşte burada!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Samsung televizyon akıllı televizyon
İş birliği İçerikleri
Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Şu an en uygun fiyatında!

Şu an en uygun fiyatında!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Şarjlı diş fırçasına geçmek isteyenlerin 1 numaralı tercihi!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Botta konfor arayanlara Camper Chasis'in fiyatı düştü!

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

Gülümseten Kasım'da sepette indirim kampanyası başladı!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

İndirim bitmeden uygun fiyata alın!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

18 Kasım'daki küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı: ‘Rutin güncelleme’ dünyayı karanlığa gömdü

Dünkü küresel internet çöküşünün nedeni ortaya çıktı

WhatsApp’ta büyük güvenlik açığı: '3,5 milyar kullanıcının telefon numarası ifşa oldu'

WhatsApp’ta büyük güvenlik açığı: '3,5 milyar kullanıcının telefon numarası ifşa oldu'

Elon Musk’ın yapay zekâsı Grok, bu kez Musk’ı eleştirdi: ‘Aşırı iyimser’ çıkışı gündem oldu

Adeta sırtını döndü! 'Aşırı iyimser' deyip eleştiride bulundu

Google Gemini 3’ü tanıttı, yapay zekâ yarışı kızıştı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı

Google resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı

Yer: Afyonkarahisar! 4 çocuğuna kemerle işkence yaptı! Yetmedi telefonuyla kayıt altına altı

4 çocuğuna kemerle işkence yapıp video çekti! "Baba ne olur vurma"

Samsung tablet Gülümseten Kasım'la şimdi çok daha uygun!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.