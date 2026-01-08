HABER

7 yıl sonra bir ilk: Google'ın çatı şirketi Alphabet, Apple'ı geçti!

Google'ın çatı şirketi Alphabet, New York borsasında yaklaşık 3,9 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı ve 2019’dan bu yana ilk kez Apple’ı geride bıraktı. Alphabet'in yükselişinin arkasındaki en büyük neden olarak, yapay zekâ odaklı büyüme stratejisi gösteriliyor.

Enes Çırtlık

New York borsasında dün (7 Ocak 2026) teknoloji tarihinin en dikkat çeken olaylarından biri yaşandı.

ALPHABET 7 YIL SONRA APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Alphabet, 7 Ocak 2026’da New York borsasında Apple’ı geride bırakarak yaklaşık 3,9 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu gelişme, teknoloji devinin Apple’ı 2019’dan bu yana ilk kez geçmesi açısından kritik bir dönüm noktası oldu.

Webtekno'da yer alan habere göre, Alphabet'in yükselişinin arkasındaki en büyük neden, yapay zekâ odaklı büyüme stratejisi.

7 yıl sonra bir ilk: Google ın çatı şirketi Alphabet, Apple ı geçti! 1

Apple cephesinde ise tablo daha sakin. iPhone satışları hâlâ güçlü olsa da, şirketin yapay zekâ tarafında beklenen atılımı henüz net biçimde ortaya koyamaması hisselerin sınırlı yükselmesine yol açtı.

Kısa vadede bu liderlik el değiştirebilir, ancak mesaj net: Piyasa artık donanımdan çok yapay zekâ vizyonunu ödüllendiriyor. Alphabet bu yarışta hız kazanmış durumda, Apple’ın cevabı ise merakla bekleniyor.

