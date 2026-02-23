HABER

Artvin’de cami önünde atılan havai fişekler korku ve paniğe neden oldu

Artvin’in Hopa ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle cami önünde atılan havai fişeklerin kontrolden çıkması sonucu kısa süreli panik yaşanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Artvin’de cami önünde atılan havai fişekler korku ve paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki cami önünde Ramazan ayının gelişini kutlamak amacıyla havai fişek atıldığı sırada bazı fişekler yön değiştirerek çevreye doğru patlamaya başladı. Cami girişinde başlayan patlamaların sesi caddeye kadar ulaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşadı. Gösterinin sona ermesiyle birlikte ortam sakinleşirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin’de cami önünde atılan havai fişekler korku ve paniğe neden oldu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Artvin
