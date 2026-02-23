HABER

Zonguldak’ta ticari araçlara sıkı denetim

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, Gazipaşa Caddesi üzerinde ticari araçlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta ticari araçlara sıkı denetim

Kent merkezinde trafiğin yoğun olduğu güzergahlardan biri olan Gazipaşa Caddesi’nde kontrol noktası oluşturan ekipler; okul servis araçlarını, şehir içi yolcu taşıyan minibüsleri ve ticari taksileri tek tek durdurdu. Uygulama kapsamında sürücülerin evrakları incelenirken, özellikle SRC ve psikoteknik belgelerinin geçerliliği detaylı şekilde sorgulandı. Ekipler ayrıca toplu taşıma araçlarında ayakta fazla yolcu taşınmasına karşı da incelemelerde bulundu. Belge kontrollerinin tamamlanmasının ardından trafik ekipleri normale döndü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak
