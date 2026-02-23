Son dakika | Uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanmıştı! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın test sonucu açıklandı

Son dakika haberi: Ali Kaya ve beraberindeki 21 kişiyle 'uyuşturucu' suçlamasıyla 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Kaya 6 Şubat tarihinde mahkemece tutuklanırken suçlamaları reddetmişti.

TEST SONUÇLARI SONUÇLARI BELLİ OLDU

Ali Kaya'dan gözaltı sürecinde alınan kan ve idrar örneklerinin sonuçları çıktı. Halk TV'nin ATK belgesinden aktardığına göre, Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadı.

"HAYATIM BOYUNCA AĞZIMDAN GEÇMEDİ"

Kaya, hakimlikteki savunmasında uyuşturucu iddiaları için, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler" şeklinde savunma yapmıştı.

Öte yandan Ali Kaya ile beraber tutuklanan;