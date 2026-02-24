Dükkanın önündeki oyuncak ayıyı çaldılar

Olay, saat 05.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde motosikletle iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, önce dükkanı kontrol etti. Şahıslar daha sonra iş yerinin giriş kısmına yöneldi. Gözlerine kestirdikleri kapı önünde bulunan peluş ayıcığı alan şüpheliler, motosikletlerine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin motosikletle dükkan önüne geldiği, kısa süre etrafı kontrol ettikten sonra kapının önündeki oyuncak ayıyı alarak olay yerinden kaçtıkları görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır