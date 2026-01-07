HABER

  3. Teknoloji

32 GB RAM! 007 First Light'ın sistem gereksinimleri belli oldu

Hitman serisinin yaratıcısı IO Interactive tarafından geliştirilen ve merakla beklenen James Bond oyunu "007 First Light" için PC sistem gereksinimleri resmen açıklandı.

Enes Çırtlık

IO Interactive, Nvidia ile iş birliğini duyurduktan sonra 007 First Light için sistem gereksinimlerini açıkladı.

İŞTE 007 FIRST LIGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum sistem gereksinimleri Önerilen sistem gereksinimleri
Performans Hedefi 1080P 30FPS 1080P 60FPS
İşlemci Intel Core i5 9500K / AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i5 13500 / AMD Ryzen 5 7600
Ekran Kartı NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5700 NVIDIA RTX 3060 Ti / AMD RX 6700 XT
RAM 16 GB 32 GB
VRAM 8 GB 12 GB
Depolama 80 GB minimum 80 GB minimum
İşletim Sistemi Windows 10/11, 64-bit Windows 10/11, 64-bit

TEK "AMA": 1080P İÇİN 32GB RAM ŞARTI

Görünen tek ve en büyük uyarı, 60fps oyun deneyimi için 32GB sistem RAM'inin önerilmesi. Piyasada bu miktarı talep eden az sayıdaki oyun, genellikle bunu 4K çözünürlükte yüksek kare hızlarına ulaşmak için istiyor. First Light'ın 1080p gibi standart bir çözünürlükte neden 32GB'a ihtiyaç duyduğu veya daha yüksek çözünürlüklerde sistemin ne kadar zorlanacağı şimdilik belirsiz. Ayrıca oyun, en az 80GB depolama alanı gerektirecek.

OYNANIŞ VE ÇIKIŞ TARİHİ

Geçen yılın sonlarında yapılan ayrıntılı bir oynanış gösterimi, First Light'ın; Hitman'in gizlilik unsurlarını, Uncharted serisini andıran sinematik nişancı aksiyonuyla harmanladığını ortaya koydu. Gemma Chan ve Lenny Kravitz'in performanslarını içeren oyun, IO tarafından tarihindeki en iddialı proje olarak tanımlanıyor.

007 First Light, 27 Mayıs 2026'da Steam, Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series konsolları (Play Anywhere desteğiyle) ve Nintendo Switch 2'de piyasaya sürülecek.

