'Futbolun zirvesi'nde yapay zeka dönemi: İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na aylar kala, turnuvada kullanılacak yapay zeka teknolojileri görücüye çıktı. Tanıtılan teknolojilere bakılırsa yapay zekayla donatılmış bir Dünya Kupası bizleri bekliyor.

Enes Çırtlık

2026 FIFA Dünya Kupası’nın yapay zeka çözümleri tanıtıldı. Buna göre 2026 FIFA Dünya Kupası, birçok yapay zeka teknolojisiyle birlikte geliyor.

DÜNYA KUPASINDA "DİJİTAL AVATARLAR" DÖNEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki en dikkat çekici özelliklerinden biri, Dijital Avatarların hakem teknolojisine ve maç yayınlarına dahil edilmesi olacak.

Bu teknoloji, FIFA maç yetkililerinin karar verme sürecinin verimliliğini artırmak amacıyla; 3D varlıklar ve Gelişmiş Üretken Yapay Zeka (GenAI) teknolojisi kullanılarak turnuvada yer alan oyuncuların 3D avatarlarının üretilmesini içeriyor.

Bu avatarlar, özellikle ofsayt tekrarları sırasında 3D animasyonlarda yer alarak hem evdeki hem de stadyumdaki taraftarlar için görsel bağlamı güçlendirecek ve turnuvada yarışan oyuncuların bireysel fiziksel boyutlarını birebir kopyalayacak.

HAKEM VÜCUT KAMERALARI GERİ DÖNÜYOR

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki başarılı denemenin ardından, hakem vücut kameralarının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda tekrar kullanılacağı duyuruldu. Bu özellik, 6 milyardan fazla küresel izleyiciye hakemin sahadaki bakış açısına erişim imkanı verecek.

Futbolun zirvesi nde yapay zeka dönemi: İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler! 1

Ancak bu kez görüntü kalitesi, yapay zeka destekli stabilizasyon katmanı ile iyileştirilerek yayıncılara ek akışlar ve taraftarlara hakemin perspektifinden bir izleme deneyimi sunulacak.

YAPAY ZEKA TABANLI FOOTBALL AI PRO DA GELİYOR

Football AI Pro adı verilen yapay zeka tabanlı bir analiz platformu ise tüm takımların antrenörlerine, oyuncularına ve analistlerine veri analizi ve performans içgörüleri sunacak.

Bu sistem sayesinde analistler verileri gerçek zamanlı olarak canlandıran video klipler ve 3D avatarlar kullanarak takım modellerini karşılaştırabilecek, antrenörler taktiksel değişikliklerinin bir sonraki maçta rakibe karşı nasıl işleyeceğini simüle edebilecek, oyuncular ise kişiselleştirilmiş maç analizi alabilecek.

Futbolun zirvesi nde yapay zeka dönemi: İşte 2026 FIFA Dünya Kupası’nda kullanılacak teknolojiler! 2

DİĞER TEKNOLOJİLER: AKILLI KOMUTA MERKEZİ...

Turnuva genelinde operasyonları gerçek zamanlı olarak izlemek için bir akıllı komuta merkezi de kurulacak.

Bu sistem; organizatörlerin kalabalıkları takip etmesine ve etkinlik deneyimlerini anlık olarak optimize etmesine olanak tanıyan, fiziksel mekanların sanal kopyaları olan "dijital ikizlerin" (digital twins) kullanımını da kapsıyor.

Ayrıca; şehirleri, taraftar alanlarını ve stadyumları etkileşimli bir alanda birbirine bağlayan, kalabalık akışına ve navigasyona yardımcı olacak bir "akıllı yön bulma" (smart wayfinding) sistemi de devreye alınacak.

2026 FIFA Dünya Kupası; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 2026–19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

