HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Samsung Galaxy S26 kameralara yakalandı: İşte tasarımı

Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S26 serisi son zamanlarda birçok sızıntıyla gündeme geliyor. Paylaşılan son bir video ise merakla beklenen Galaxy S26'yı ve onun kutusunu gözler önüne seriyor olabilir.

Samsung Galaxy S26 kameralara yakalandı: İşte tasarımı
Enes Çırtlık

Galaxy S26 merakla beklenirken, sızıntı kaynağı IceUniverse tarafından paylaşılan kısa bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, bir "Samsung Galaxy S26 Ultra" kutusu ve kutunun içinde bulunan ve "Samsung Galaxy S26 Ultra" olduğu iddia edilen cihazın arka paneli net bir şekilde görülüyor.

ARKA TARAFTA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Bir anlığında bu telefonun gerçekten Galaxy S26 olduğunu düşünelim. Bu durumda, telefonun kendisi büyük bir tasarım değişikliğine uğramamış ve selefine oldukça benziyor. Ancak videodaki en dikkat çekici fark, cihazın kamera diziliminde göze çarpıyor.

Yerleşim, tıpkı Galaxy S25 Edge modelinde olduğu gibi farklı görünüyor. Mevcut tasarım dilindeki gibi doğrudan arka panele yerleştirilen bağımsız lensler yerine; üçlü lens kurulumunun yükseltilmiş bir kamera adası üzerine yerleştirildiği görülüyor.

Söz konusu cihaz siyah veya koyu gri bir renk seçeneğiyle görüntülenirken, arkada ek bir lens daha göze çarpıyor. Ayrıca kutu, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir S-Pen ile geleceğini doğruluyor.

Samsung Galaxy S26 kameralara yakalandı: İşte tasarımı 1

BEKLENEN SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA BU OLABİLİR Mİ?

Video bu temel özelliklerin ötesinde başka bir detay vermiyor; ancak birçok kişi bu videonun sahte olduğunu veya bir "dummy unit" (maket) gösterdiğini iddia ediyor. Videoyu paylaşan Ice Universe olsa da, "bu videonun gerçek kaynağını bilmeğini" açıkça belirtti.

GALAXY S26'NIN ÖZELLİKLERİ

Önceki sızıntılar, Galaxy S26 Ultra'nın yeni bir lens setine sahip olabileceğine işaret ediyor:

  • Daha büyük bir 200MP Sony ana sensör
  • 50MP ultra geniş açı
  • 10MP 3x telefoto
  • 50MP 5x periskop lens

Söylentiler ayrıca, telefonun bazı bölgelerde yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 işlemciyle güçlendirileceğini gösteriyor. Ultra modelinin 5.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olması, daha hızlı 60W şarjı desteklemesi ve Samsung'un yeni One UI 8.5 yazılımıyla çıkış yapması bekleniyor.

Henüz Samsung Galaxy S26 Ultra'nın gerçek tasarımı veya resmi özellikleri hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz ancak şubat ayındaki lansmanı beklerken tüm gözler Samsung cephesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayınbirader ile enişte kavgasında 1 ağır yaralıKayınbirader ile enişte kavgasında 1 ağır yaralı
Gaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın söndürüldüGaziosmanpaşa'da avize deposunda çıkan yangın söndürüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.