Samsung Galaxy S26 kameralara yakalandı: İşte tasarımı

Galaxy S26 merakla beklenirken, sızıntı kaynağı IceUniverse tarafından paylaşılan kısa bir video sosyal medyada gündem oldu. Videoda, bir "Samsung Galaxy S26 Ultra" kutusu ve kutunun içinde bulunan ve "Samsung Galaxy S26 Ultra" olduğu iddia edilen cihazın arka paneli net bir şekilde görülüyor.

ARKA TARAFTA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Bir anlığında bu telefonun gerçekten Galaxy S26 olduğunu düşünelim. Bu durumda, telefonun kendisi büyük bir tasarım değişikliğine uğramamış ve selefine oldukça benziyor. Ancak videodaki en dikkat çekici fark, cihazın kamera diziliminde göze çarpıyor.

Breaking！

Someone leaked a suspected Galaxy S26 Ultra phone.If anyone can find the true source of this video, please let me know and I will tag the source. pic.twitter.com/bx91JlQssh — Ice Universe (@UniverseIce) January 6, 2026

Yerleşim, tıpkı Galaxy S25 Edge modelinde olduğu gibi farklı görünüyor. Mevcut tasarım dilindeki gibi doğrudan arka panele yerleştirilen bağımsız lensler yerine; üçlü lens kurulumunun yükseltilmiş bir kamera adası üzerine yerleştirildiği görülüyor.

Söz konusu cihaz siyah veya koyu gri bir renk seçeneğiyle görüntülenirken, arkada ek bir lens daha göze çarpıyor. Ayrıca kutu, Samsung Galaxy S26 Ultra'nın bir S-Pen ile geleceğini doğruluyor.

BEKLENEN SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA BU OLABİLİR Mİ?

Video bu temel özelliklerin ötesinde başka bir detay vermiyor; ancak birçok kişi bu videonun sahte olduğunu veya bir "dummy unit" (maket) gösterdiğini iddia ediyor. Videoyu paylaşan Ice Universe olsa da, "bu videonun gerçek kaynağını bilmeğini" açıkça belirtti.

GALAXY S26'NIN ÖZELLİKLERİ

Önceki sızıntılar, Galaxy S26 Ultra'nın yeni bir lens setine sahip olabileceğine işaret ediyor:

Daha büyük bir 200MP Sony ana sensör

50MP ultra geniş açı

10MP 3x telefoto

50MP 5x periskop lens

Söylentiler ayrıca, telefonun bazı bölgelerde yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipiyle, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 işlemciyle güçlendirileceğini gösteriyor. Ultra modelinin 5.500 mAh'lik bir bataryaya sahip olması, daha hızlı 60W şarjı desteklemesi ve Samsung'un yeni One UI 8.5 yazılımıyla çıkış yapması bekleniyor.

Henüz Samsung Galaxy S26 Ultra'nın gerçek tasarımı veya resmi özellikleri hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz ancak şubat ayındaki lansmanı beklerken tüm gözler Samsung cephesinde.