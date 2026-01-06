Ankara’da sis kazaları da beraberinde getirdi: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sis nedeniyle meydana gelen ilk kazada F.S. idaresindeki otomobil ile M.S. yönetimindeki beton mikseri çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.S. ile araçta bulunan G.S. yaralandı. Kısa süre sonra aynı yolda meydana gelen ikinci kazada ise plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen üç araç çarpıştı. Bu kazada da 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazalar nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.