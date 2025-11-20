Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Gülümseten Kasım’la Columbia polar şimdi çok uygun!
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Gülümseten Kasım’la Columbia polar şimdi çok uygun!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah işe giderken veya açık hava etkinlikleri sırasında üşümek istemeyen herkes için pratik ve güvenilir bir çözüm şart. Hafif ama sıcak tutan bir üstse hareket özgürlüğünüzden ödün vermeden sizi konforlu hissettirir. İşte tam da bu nedenle hem şık hem fonksiyonel, her duruma uyum sağlayan bir polar istek olmaktan çıkıyor. Eğer dolabınızda böyle bir parça eksikse Gülümseten Kasım’da fiyatı düşen Columbia Glacial polara bir göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın deriz!

Hava koşulları değişken olsa da işler beklemez, bu yüzden her kadının dolabında sıcak, hafif ve esnek bir polar bulunması büyük fark yaratır. Spor yaparken, açık havada yürüyüşte veya şehirde günlük kombinlerde kullanılabilecek böyle bir ürün, sizi soğuktan korurken konforlu bir deneyim de sunar. Eğer siz de böyle bir polar arıyorsanız Gülümseten Kasım’da Columbia polar indirimini kaçırmayın!

Gülümseten Kasım kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Columbia indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Sıcak ve konforlu: Columbia Glacial IV 1/2 Fermuar Kadın Polar

Gülümseten Kasım’la Columbia polar şimdi çok uygun! 1

Soğuk kış günlerinde sıcacık tutan Columbia polar, basic görünümüyle de dolabınızdaki diğer parçalarla kolayca uyum sağlar. Esnek streç malzemesi, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan optimum konfor yaratırken yarım fermuarlı tasarımı, ısıyı ihtiyacınıza göre ayarlamanıza imkan verir ve günlük kullanım için ideal bir görünüm sunar. Açık hava etkinliklerinden şehirdeki gündelik gezintilere kadar her durumda rahatlıkla tercih edebileceğiniz Columbia polar, bir kere giydiğinizde vazgeçilmez parçalarınızdan biri olacak.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıcak yakalı, hafif kumaşlı ve rahat giyiliyor. Kalitesini çok yüksek buluyorum. Kesinlikle hiçbir şikayetim yok."
  • "Polar kazak harika görünüyor ve harika bir kesimi var. Giymesi çok rahat, kesinlikle tavsiye ederim!"
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım’la Columbia polar şimdi çok uygun! 2

Bu içerik 20 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

Adidas'tan Apple'a ünlü markalarda büyük fırsatlar

 Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

 Versace'de Gülümseten Kasım'a özel indirim başladı!

Versace'de Gülümseten Kasım'a özel indirim başladı!

 Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

 21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

 Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

 Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

 Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

Gülümseten Kasım'a özel ayakkabılarda büyük indirim!

 HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
columbia columbia polar
İş birliği İçerikleri
Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

ŞOK'a yapı market ürünleri geliyor!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Yüksek performans uygun fiyat arayanların favorisi!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Bileğinizden hiç çıkarmak istemeyeceksiniz!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Kışlık alışverişiniz için en iyi yatırım!

Rahatlıkta üstüne yok!

Rahatlıkta üstüne yok!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

BİM'de gıda ürünleri çok avantajlı!

20 Kasım'da A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor

20 Kasım'da A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

21 Kasım'da BİM'e oto bakım ürünleri geliyor!

Şu an en uygun fiyatında!

Şu an en uygun fiyatında!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

Kışlık çorap alışverişinizi çook uyguna getiren kampanya!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

HUAWEI saatte beklenen indirim geldi!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Philips'in tıraş makinesi Kasım fırsatlarıyla çok daha uygun!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Bu fiyata bu kalite zor bulunur!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tchibo kahvelerde dev fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Yer: Kağıthane! Otel odasında birlikte görünce çılgına döndü... Eşini darbedip, sevgilisini bıçakladı

Yer: Kağıthane! Otel odasında birlikte görünce çılgına döndü... Eşini darbedip, sevgilisini bıçakladı

Kucağında çocukla kapıyla 6 dakika mücadele etmiş! Zehirlenerek ölen Böcek ailesinin kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Hastaneye yetişme telaşında 6 dakikalık mücadele

Gülümseten Kasım'da CAMPER Dean ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Çok rahat, kaliteli ve çok hafif!

Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

Eskişehir’de 63 yaşındaki adam 4 gündür kayıp

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.