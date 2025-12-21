Rize’de silah atölyesine baskın

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ’ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçuna yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ardeşen ilçesinde ikamet eden A.A. (35), M.A. (30) ve H.A. (50) isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapağı, 8 adet tabanca namlusu, 4 adet şarjör, çok sayıda tabanca yayı, tetik parçası, horoz, 19 adet iğne, namlu yüzüğü ve yan tutucu parça ile kovanlar, elektrikli aletler ve 3 adet cep telefonu bulundu. Ele geçirilen silah atölyesi jandarma ekiplerince mühürlenirken şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır