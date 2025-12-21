HABER

Rize’de silah atölyesine baskın

Rize’de düzenlenen operasyonda 3 şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Rize’de silah atölyesine baskın

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ’ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçuna yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ardeşen ilçesinde ikamet eden A.A. (35), M.A. (30) ve H.A. (50) isimli şahıslara ait ev ve eklentilerde arama yapıldı. Aramalarda 3 adet tabanca, 3 adet tabanca gövdesi, 3 adet tabanca üst kapağı, 8 adet tabanca namlusu, 4 adet şarjör, çok sayıda tabanca yayı, tetik parçası, horoz, 19 adet iğne, namlu yüzüğü ve yan tutucu parça ile kovanlar, elektrikli aletler ve 3 adet cep telefonu bulundu. Ele geçirilen silah atölyesi jandarma ekiplerince mühürlenirken şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Rize’de silah atölyesine baskın 1

Rize’de silah atölyesine baskın 2

Rize’de silah atölyesine baskın 3

Rize’de silah atölyesine baskın 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Rize
