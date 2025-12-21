Polisten kaçan sürücü katliama neden olmuştu! Neslihan öğretmen detayı herkesi kahretti

Kaza, saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobile polis ekipleri ‘dur’ ihtarında bulundu.

'DUR' İHTARINA UYMADI, TERS YÖNE GİRİP ARACA ÇARPTI

Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki otomobille çarpıştı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, polisten kaçan otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

YARALANAN SÜRÜCÜ TABURCU EDİLDİ

Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

5 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal’ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi.

ANNESİ DE KAZADA VEFAT ETMİŞ

Neslihan Soysal’ın annesi Feray Akın’ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir’den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır