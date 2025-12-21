500 yıllık geçmişe sahip cami

Bolu’nun Karacasu beldesinde Ilıca Musa Paşa Camii bulunmaktadır. Bu cami, yaklaşık 500 yıllık tarihiyle günümüze kadar gelmiştir.

1510-1511 YILLARINDA İNŞA EDİLMİŞTİR

Cami, Hicrî 916 (Milâdî 1510-1511) yıllarında inşa edilmiştir. 1944 yılında meydana gelen depremde hasar görmüştür.

On altı yıl sonra yeniden inşa edilmiştir. İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmet Bey’in oğlu Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Ilıca Musa Paşa Camii, asırlardır kapılarını vatandaşlara açık tutuyor. Caminin günümüzdeki yapısı, havadan dron ile görüntülenmiştir.Kaynak: İHA