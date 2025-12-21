HABER

500 yıllık geçmişe sahip cami

Ilıca Musa Paşa Camii, yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip bir camidir. Bolu'nun en eski camileri arasındadır.

500 yıllık geçmişe sahip cami

Bolu’nun Karacasu beldesinde Ilıca Musa Paşa Camii bulunmaktadır. Bu cami, yaklaşık 500 yıllık tarihiyle günümüze kadar gelmiştir.

1510-1511 YILLARINDA İNŞA EDİLMİŞTİR

Cami, Hicrî 916 (Milâdî 1510-1511) yıllarında inşa edilmiştir. 1944 yılında meydana gelen depremde hasar görmüştür.

On altı yıl sonra yeniden inşa edilmiştir. İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmet Bey’in oğlu Musa Paşa tarafından yaptırılmıştır.

500 yıllık geçmişe sahip cami 1

Ilıca Musa Paşa Camii, asırlardır kapılarını vatandaşlara açık tutuyor. Caminin günümüzdeki yapısı, havadan dron ile görüntülenmiştir.Kaynak: İHA

