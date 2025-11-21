Calvin Klein marka günü başladı! İşte öne çıkan ürünler

Her zevke hitap eden farklı tasarımlar sunan Calvin Klein, giyim konusunda beklentileri karşılamakla kalmıyor, çoğu zaman yükseltiyor. Spor şıklığı sevenlerden minimalist tarza düşkün olanlara kadar herkesin kendine uygun modeli bulabileceği geniş bir koleksiyona sahip markanın bu özel indirim döneminde favori parçaları yakalamak için çok beklemeye gerek yok! Hazırsanız, sizin için listelediğimiz ürünlere birlikte göz atabiliriz!

1. Calvin Klein Oxford Klaisk Erkek Gömlek

Her erkeğin dolabında olmazsa olmaz bir parça Oxford gömlekler. Calvin Klein'ın da bu gömlek modeli ister işte ister özel bir davette isterseniz de günlük olarak her yere giden tasarımıyla her zaman kullanabileceğiniz bir model. Bu Kasım'da kaçırılmayacak bir ürün!

2. Calvin Klein Kadın El Çantası

Her kadının dolabında al çık yapabileceği küçük ama işlevsel bir çanta olmalı. Calvin Klein'ın siyah renkli el çantası da omuza asılabilen tasarımıyla hem küçük hem de çok zarif bir görünüme sahip. Üstelik, içi dışından daha büyük olan bu el çantasını ister seyahatlerinizde ister günlük kombinlerinizde isterseniz de şık davetlerde kullanabilirsiniz.

3. Calvin Klein Sırt Çantası

Sırt çantası deyip geçmemek lazım seyahatte, hafta sonu gezilerinde, okulda, işte... Kısacası her yerde! Siz de her ortama uyan bir çanta arıyorsanız şu an indirimde olan Calvin Klein sırt çantasını kaçırmayın!

4. Calvin Klein Klasik Monogram Erkek TEE Tişört

Koyu renkli tişörtler yaz kış tüm erkeklerin vazgeçilmezi! Calvin Klein'ın basic model tişörtü de bunlardan biri. Normal kesimi, klasik yuvarlak yakası ve yeşil tonuyla kullanıcıların da favorisi olan bu modele Kasım indirimleri son bulmadan sepetinize eklemenizi öneririz!

5. Calvin Klein Essential Midwight Kadın Uzun Şişme Mont

Kış kapıdayken iyi ve sıcak tutan bir montun dolaplarımızda yerini alma zamanı gelmiş demektir. Calvin Klein'ın Essential montu da ne çok uzun ne çok kısa tasarımıyla hem sizi sıcacık tutup rüzgarı engelleyecek hem de kapüşonu ve yanda çıt çıtlı kapama detaylarıyla işlevsel bir kullanım yaşatacak!

6. Calvin Klein Retro Runner Erkek Spor Ayakkabı

Şık olduğu kadar rahat bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz çünkü Calvin Kelein'in Runner spor ayakkabısı davetlerden spor kombinlere, gittiğiniz her yere tarzınızı da götürüyor. Büyük indirimde olan ayakkabıyı a göz atmadan sepetinizi tamamlamayın deriz!

7. Calvin Klein Cinched Trucker Baskılı Kadın Kot Ceket

Kapsül gardıropların ikonik parçası olmaya aday Calvin Klein baskılı kot ceket açık renkli tasarımıyla dikkatleri çekerken cep ve düğme kapama yapısıyla kombinlerinize işlevsellik katıyor. İyi bir kot ceketi arayışındaysanız bu cekete bir göz atmadan diğer modellere bakmayın deriz!

8. Calvin Klein Kazak Erkek

Erkekler için kazak sezonu açılmışken Calvin Klein'ın indirimdeki pamuk kumaşlı sweat modelini çok seveceksiniz. Lacivert rengiyle spor görünümlerden şık kombinlere kadar her tarza uyan relaxed fit kazak kış boyu sürekli elinizin gittiği bir parça olacak!

9. Calvin Klein 3 EVA Runner Kadın Spor Ayakkabı

Beyaz ayakkabı yılların vazgeçilmez tasarımlarından biri. Calvin Klein Runner ayakkabı da bu klasik çizgiyi sürdürerek file rahatlığı ve destekleyici yumuşak tabanıyla ayağınızdan çıkarmak istemeyeceğiniz bir konfor sunuyor. Daha detaylı incelemek için ürüne göz atabilirsiniz!

10. Calvin Klein LS Padded Harrington Erkek Ceket

Hem mevsim geçişlerinde hem de kaban ya da montun altına giyilebilecek bir model olan Calvin Klein ceket dolabınızın her sezon giyilebilir fonksiyonel parçalarından olacak kadar iyi bir parça! İndirimi kaçırmamak için acele edin!

Bu içerik 21 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

