HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yüzen adaların yer aldığı Çat Barajı’nın yüzeyi dondurucu soğuk nedeniyle tamamen buz tuttu.

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu

Dünyada eşine az rastlanılan yüzen adaların yer aldığı yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan Çelikhan Çat Barajı, kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle dondu. Doğa harikası olan Çat Barajı’nın yüzeyinin donması nedeniyle balıkçı tekneleri göletin içinde kaldı. Kafeslerde alabalık üretiminin yapıldığı Çat Barajı’nın yüzeyindeki donması sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan barajın donduğunu gören vatandaşlar araçlarından inerek o anları cep telefonlarıyla çekti.

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 1

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 2

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 3

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 4

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 5

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 6

Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen CAT indirimi başladı!Beklenen CAT indirimi başladı!
Binadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonuBinadan sarkan metal parça için itfaiyeden gece operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.