Adıyaman’da Çat Barajı’nın yüzeyi buz tuttu

Dünyada eşine az rastlanılan yüzen adaların yer aldığı yaklaşık 15 hektarlık alanı kaplayan Çelikhan Çat Barajı, kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilere düşmesi nedeniyle dondu. Doğa harikası olan Çat Barajı’nın yüzeyinin donması nedeniyle balıkçı tekneleri göletin içinde kaldı. Kafeslerde alabalık üretiminin yapıldığı Çat Barajı’nın yüzeyindeki donması sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde bulunan barajın donduğunu gören vatandaşlar araçlarından inerek o anları cep telefonlarıyla çekti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır