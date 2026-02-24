Karabük’te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Yangın, merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Emrah Ömeroğlu’na ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, evde kimsenin olmadığı sırada başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

KARABÜK'TE KORKUTAN YANGIN

Yangının çıktığı binanın orta katında yaşayan ve mahsur kalan Salim Ömeroğlu, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır