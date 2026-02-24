HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Karabük’te 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Binada mahsur kalan yaşlı adam, ekipler tarafından kurtadıldı.

Karabük’te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı

Yangın, merkeze bağlı Soğuksu Mahallesi Gonca Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Emrah Ömeroğlu’na ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, evde kimsenin olmadığı sırada başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük’te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı 1

KARABÜK'TE KORKUTAN YANGIN

Yangının çıktığı binanın orta katında yaşayan ve mahsur kalan Salim Ömeroğlu, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam, tedbir amacıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük’te 3 katlı binada yangın: Mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı 2

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandıAdana’da kuyumcuyu soyan şüpheli yakalandı
Arakçi: "ABD ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varacağız"Arakçi: "ABD ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varacağız"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yangın Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.