AKOM'dan İstanbul'da kuvvetli kar yağışı uyarısı! Okullar tatil olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü beklenen karla karışık yağmur pazartesi günü yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak. Hava Forum, kar yağışı nedeniyle İstanbul'da pazartesi ve salı günü okulların tatil edilebileceği tahmininde bulundu.

İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM İstanbul'da haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Pazartesi günü için İstanbul'da için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

10.01.2026 – CUMARTESİ

Min: 9°C – Max: 14°C

Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

11.01.2026 – PAZAR

Min: 1°C – Max: 9°C

Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

12.01.2026 – PAZARTESİ

Min: 0°C – Max: 3°C

Kuvvetli kar yağışlı

13.01.2026 – SALI

Min: 0°C – Max: 4°C

Parçalı bulutlu, aralıklı hafif harlı

14.01.2026 – ÇARŞAMBA

Min: 3°C – Max: 8°C

Parçalı ve az bulutlu

15.01.2026 – PERŞEMBE

Min: 4°C – Max: 9°C

Parçalı ve az bulutlu

Bu akşam için lodos uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, Cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

HARİTAYA YANSIDI

MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği tahmin edildi. Ancak valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.