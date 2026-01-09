AKOM'dan İstanbul'da kuvvetli kar yağışı uyarısı! Okullar tatil olacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü beklenen karla karışık yağmur pazartesi günü yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak. Hava Forum, kar yağışı nedeniyle İstanbul'da pazartesi ve salı günü okulların tatil edilebileceği tahmininde bulundu.
AKOM İstanbul'da haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Pazartesi günü için İstanbul'da için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
10.01.2026 – CUMARTESİ
Min: 9°C – Max: 14°C
Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu
11.01.2026 – PAZAR
Min: 1°C – Max: 9°C
Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı
12.01.2026 – PAZARTESİ
Min: 0°C – Max: 3°C
Kuvvetli kar yağışlı
13.01.2026 – SALI
Min: 0°C – Max: 4°C
Parçalı bulutlu, aralıklı hafif harlı
14.01.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 3°C – Max: 8°C
Parçalı ve az bulutlu
15.01.2026 – PERŞEMBE
Min: 4°C – Max: 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Bu akşam için lodos uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, Cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği tahmin edildi. Ancak valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
