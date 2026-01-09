HABER

AKOM'dan İstanbul'da kuvvetli kar yağışı uyarısı! Okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli fırtına, kar ve çığ tehlikesine karşı da 27 kentte 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Öte yandan AKOM, tarih vererek İstanbul'da kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Bu haberin ardından "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü beklenen karla karışık yağmur pazartesi günü yerini kuvvetli kar yağışına bırakacak. Hava Forum, kar yağışı nedeniyle İstanbul'da pazartesi ve salı günü okulların tatil edilebileceği tahmininde bulundu.

İSTANBUL'A KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM İstanbul'da haftalık hava durumu tahminlerini paylaştı. Pazartesi günü için İstanbul'da için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

10.01.2026 – CUMARTESİ
Min: 9°C – Max: 14°C
Fırtına, kuvvetli sağanak yağmurlu

11.01.2026 – PAZAR
Min: 1°C – Max: 9°C
Karla karışık yağmurlu, yüksekler karlı

12.01.2026 – PAZARTESİ
Min: 0°C – Max: 3°C
Kuvvetli kar yağışlı

13.01.2026 – SALI
Min: 0°C – Max: 4°C
Parçalı bulutlu, aralıklı hafif harlı

14.01.2026 – ÇARŞAMBA
Min: 3°C – Max: 8°C
Parçalı ve az bulutlu

15.01.2026 – PERŞEMBE
Min: 4°C – Max: 9°C
Parçalı ve az bulutlu

Bu akşam için lodos uyarısında bulunan AKOM, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam etkisini tekrardan artırması beklenen Lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, Cumartesi akşam saatlerinden (20.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60–90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

HARİTAYA YANSIDI

MGM, pazartesi ve salı günü İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceği tahmininde bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLEBİLİR

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımda yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği tahmin edildi. Ancak valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.

