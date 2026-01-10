Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e 200’e yakın jandarma ile baskın düzenlendi

Bir süre önce başlatılan uyuşturucu operasyonunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen 19 isim arasında bulunan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım önceki günlerde tutuklanmıştı.

Uyuşturucu partilerinin düzenlendiği mekanlardan olan Bebek Otel'e bu gece 200 jandarma ile baskın düzenlendi.

BEBEK OTEL'E 200'E YAKIN JANDARMA İLE BASKIN DÜZENLENDİ

Muhabir Burak Doğan'ın sosyal medyada paylaştığı bilgilere göre yaklaşık 200 jandarma personeli ile Bebek Otel'e baskın düzenlendi.

OTELİN TAMAMI TEK TEK ARANACAK

Jandarma tarafından otelin tamamının tek tek aranacağı talimatı alındığı öğrenildi!

UYUŞTURUCU VE FUHUŞ PARTİLERİN MEKANI OLMUŞTU

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller doğrultusunda Bebek'te bulunan Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinde kritik bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

BEBEK OTEL'İN SAHİBİ MUZAFFER YILDIRIM TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım, işletmecisi Arif Altunbulak'ın da yer aldığı öğrenilmişti. Muzaffer Yıldırım geçtiğimiz günlerde mahkemeye sevk edilen ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu19 kişiyle birlikte tutuklanmıştı.

BEBEK OTEL'DEKİ ARAMALARDA BULUNANLAR BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

‘Bebek Otel’ isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi.