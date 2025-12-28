İstanbul'da ünlü eğlence mekanlarına gece yarısı baskın! Uyuşturucular, ruhsatsız silahlar...

MYNET ÖZEL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talimat üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Bugün saat 01:00 itibarıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon planlandı. Yapılan operasyon sonucunda arama yapılan adreslerde ele geçirilenler dikkat çekti.

UYUŞTURUCULAR, RUHSATSIZ SİLAHLAR...

AMAYA isimli işyerinde yaklaşık 1 gram kokain maddesi yakalandı. Bebek Oteli'nde ise 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain maddesi, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, muhtelif uyuşturucu aparatları ve uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi.

TAKSİM CLUB İQ isimli işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabanca ait 2 şarjör ile 19 adet fişek ele geçirildi.

ELEKTRO MÜZİK'te 100 adet tabanca fişeği ve yaklaşık 1 gram Skunk maddesi, SUMA HAN'da ise satışa hazır 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan arama sonucunda aranan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan birine TCK 190 gereğince mevcutlu, diğer şahsa 6136 SKM gereğince mevcut işlem yapılması talimatları verildi.