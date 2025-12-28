HABER

İstanbul'da ünlü eğlence mekanlarına gece yarısı baskın! Uyuşturucular, ruhsatsız silahlar...

Mynet Özel Haber

Uyuşturucu operasyonlarında adı geçen Kütüphane isimli mekana yapılan baskının ardından İstanbul'da gece hayatının tanındık birçok mekanına daha bu gece yarısı operasyon düzenlendi. Talimat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Mynet operasyonun detaylarına ulaşırken otel ve eğlence mekanlarında ele geçirilenler dikkat çekti.

MYNET ÖZEL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talimat üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçti. Bugün saat 01:00 itibarıyla 34 adrese eş zamanlı operasyon planlandı. Yapılan operasyon sonucunda arama yapılan adreslerde ele geçirilenler dikkat çekti.

UYUŞTURUCULAR, RUHSATSIZ SİLAHLAR...

AMAYA isimli işyerinde yaklaşık 1 gram kokain maddesi yakalandı. Bebek Oteli'nde ise 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain maddesi, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, muhtelif uyuşturucu aparatları ve uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyal ele geçirildi.

İstanbul da ünlü eğlence mekanlarına gece yarısı baskın! Uyuşturucular, ruhsatsız silahlar... 1

TAKSİM CLUB İQ isimli işyerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabanca ait 2 şarjör ile 19 adet fişek ele geçirildi.

ELEKTRO MÜZİK'te 100 adet tabanca fişeği ve yaklaşık 1 gram Skunk maddesi, SUMA HAN'da ise satışa hazır 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan arama sonucunda aranan 3 kişi yakalandı. Şahıslardan birine TCK 190 gereğince mevcutlu, diğer şahsa 6136 SKM gereğince mevcut işlem yapılması talimatları verildi.

Anahtar Kelimeler:
otel eğlence mekanları Mynet Özel
