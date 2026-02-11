HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin’de kimlik kartıyla kapıyı açma girişimi kamerada!

Mardin'in Artuklu ilçesinde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen 4 kadının, girdikleri binada bir dairenin kapısını kimlik kartıyla açmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin’de kimlik kartıyla kapıyı açma girişimi kamerada!

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu 4 kadın, binaya girerek 3’üncü kattaki bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca kadınlar, yabancı uyruklu vatandaşlara verilen kimlik kartıyla kapıyı açmaya çalıştı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadınların zile bastıktan sonra bir süre bekledikleri, içeriden ses gelmeyince kimlik kartıyla kapıyı zorladıkları görüldü.

‘GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARINI POLİSE VERDİK’

Olayla ilgili konuşan apartman görevlisi Davut Çağan, binalarında son zamanlarda hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, “Bu hırsızlık olayları son zamanlarda çok oldu. Dün 4 kadın, 10 veya 15 dakika içinde bir evi patlatıp gittiler. Biz onların kaydını polislere verdik. İnşallah en kısa sürede yakalanırlar. Markete gidip gelinceye kadar binaya giriyorlar. Apartman sakinlerini takip edip kapı kapanmadan onlar da içeri giriyor. Bu sabah kasaba gittim. Dönünceye kadar yine bir kadın binaya girmişti. Apartman sakini beni aradı. Ben hemen geldim. Kapıda onu gördüm. Dışarı attım. Fotoğrafını da çekip polislere attım. Dünkü olayda da zaten güvenlik kamerası kaydı var. İnşallah bir daha olmaz” dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konulduBodrum’da kazaya karışan sürücünün ehliyetine el konuldu
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mardin Artuklu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Galatasaray ihya olacak! Osimhen için geldiler: Ödenecek bonservis dudak uçuklattı

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

Hurda Araç Teşviki ile ÖTV’siz araç almak isteyenler dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.