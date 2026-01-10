Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Selen Görgüzel ve 3 isim gözaltına alındı. Şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.
Selen Görgüzel
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında, fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz isimli 4 kişi gözaltına alındı.
Muhabir Burak Doğan'ın haberine göre, Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve halen tutuklu bulunan Rabia Karaca'nın İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı öğrenildi.
Murat Gülibrahimoğlu
30 Ekim 2022 tarihinde Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu, Hakan Karanis, İbrahim Bülbüllü, Hüseyin Köksal ve Tuncay Yılmaz'la özel jetle yurt dışına gittikleri tespit edildi.
