Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında Selen Görgüzel ve 3 isim gözaltına alındı. Şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isim yarışma programına katılmış, elenmedisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

SELEN GÖRGÜZEL VE 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında, fuhuşa teşvik ve aracılık etme suçlarından Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz isimli 4 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN 4 İSİM 2022'DE GÜLİBRAHİM'İN JETİYLE YOLCULUK YAPMIŞ

Muhabir Burak Doğan'ın haberine göre, Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam, Nilüfer Batur Tokgöz ve halen tutuklu bulunan Rabia Karaca'nın İBB soruşturmasının firari şüphelisi Murat Gülibrahimoğlu'nun jetiyle 30 Ekim 2022'de yolculuk yaptığı öğrenildi.

Murat Gülibrahimoğlu

ÖZEL JETLE YURT DIŞINA GİTMİŞLER

30 Ekim 2022 tarihinde Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu, Hakan Karanis, İbrahim Bülbüllü, Hüseyin Köksal ve Tuncay Yılmaz'la özel jetle yurt dışına gittikleri tespit edildi.