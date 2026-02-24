HABER

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varacağız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, perşembe günü ABD ile gerçekleştirilmesi beklenen dolaylı müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, "Karşılıklı endişeleri gideren ve ortak çıkarları sağlayan eşi benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahibiz. Diplomasiye öncelik verilmesi halinde bir anlaşma mümkün" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, perşembe günü İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD ile gerçekleştirilecek dolaylı müzakereler öncesinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Önceki turda sağlanan mutabakatlar temelinde görüşmelere yeniden başlanacağını belirten Arakçi, "İran, adil ve dengeli bir anlaşmaya mümkün olan en kısa sürede varma kararlılığıyla ABD ile Cenevre’de görüşmelere yeniden başlayacak" dedi.

"İRAN, ASLA NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMEYECEK"

İran’ın temel tutumunun net olduğunu vurgulayan Arakçi, "İran hiçbir şartla asla nükleer silah geliştirmeyecektir. Ancak biz İranlılar da halkımızın barışçıl nükleer teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanma hakkından asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERİLMESİ HALİNDE BİR ANLAŞMA MÜMKÜN"

Arakçi, "Karşılıklı endişeleri gideren ve ortak çıkarları sağlayan eşi benzeri görülmemiş bir anlaşmaya varmak için tarihi bir fırsata sahibiz. Diplomasiye öncelik verilmesi halinde bir anlaşma mümkün. Egemenliğimizi cesaretle korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımızı kanıtladık. Aynı cesareti müzakere masasına da taşıyoruz. Tüm görüş ayrılıklarının barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

24 Şubat 2026
24 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

