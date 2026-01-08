HABER

Ölüm göz göre göre gelmiş! Fırtına nedeniyle çalışmak istemeyen işçiler iskeleden denize düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iskelede çalışma yaparken fırtınayla birlikte dalgaların şiddetiyle denize düşen 3 işçiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İşçilerin, çalışma öncesinde fırtına olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdiği ancak kendilerinden çalışmaların sürdürülmesinin istendiği iddia edildi.

Olay, akşam saatlerinde Kadınlar Denizi mevkiinde Le Blue Hotel'in önündeki iskelede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılan iskele çalışması büyük bir faciaya dönüştü.

FIRTINA SONRASI DALGALAR YÜKSELDİ, İŞLÇİLER İSKELEDE MAHSUR KALDI

Fırtına sırasında oluşan dalgalar sonrasında iskeleden denize düşen 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

DENİZE DÜŞEN 3 İŞÇİDEN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler denize düşen Abdullah K., Muharrem D. ve İsmail Dağ'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Abdullah K.(26) ve Muharrem D.'yi (22) denizden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Denize düşen İsmail Dağ'ın (30) cansız bedeni ise olay yerinden 100 metre ileride bulundu.

Yaralı iki işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Abdullah K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden İsmail Dağ'ın ise cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

İŞÇİLER FIRTINA NEDENİYLE ÇALIŞMAK İSTEMEMİŞ

Öte yandan işçilerin, çalışma öncesinde fırtına olduğunu ve çalışmak istemediklerini bildirdiği ancak kendilerinden çalışmaların sürdürülmesinin istendiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

