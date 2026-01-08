Bursa'da şiddetli fırtına can aldı! Devrilen duvarın altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Olay saat 17.00 sıralarında Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Vanimehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Saatteki hızı saatte zaman zaman 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı devrildi.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Bu sırada duvarın yanında olan Abdurrahman Neddef, moloz yığınları altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Neddef’i molozların arasından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KİLİSENİN DUVARI YIKILDI

Bursa'nın Mudanya ilçesi Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan, 19'uncu yüzyıla tarihlenen Hagios Apostoloi Kilisesi'nin duvarı, lodos nedeniyle çöktü. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bir araç zarar gördü.

SERALAR YIKILDI

Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi'ndeki seralar da lodos nedeniyle yıkıldı. Marul, yeşil soğan, pazı ve lahana gibi ürünlerde zarar oluştu. Diğer yandan kentte rüzgarın hızının saatte zaman zaman 81,5 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi.

OKULDA CAM KIRILDI, ÖĞRENCİLER YARALANDI

Bursa’da fırtına nedeniyle Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki Hacı Hacer Çağlar Ortaokulu’nun camı kırıldı. Cam kırıkları nedeniyle bazı öğrencilerin yaralandığı öğrenildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsünde ise fırtına nedeniyle devrilen ağaç, alarmı çalıştırınca, binadaki öğrenciler panik yaşadı. Öğrencilerin koşarak dışarı çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.



Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi’ndeki oto galerinin çatısı fırtınada uçtu. Çatı boş araziye düştü.Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır