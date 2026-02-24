İTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurdu

Kamuoyunda tepki çeken TEMU alışverişlerinin engellenmesi ve yurt dışı harcamalarının kısıtlanmasına yönelik önerilerle gündeme gelen İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi, son haftalarda tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

İTO'DA EPSTEIN GÜNDEMİ

Halk TV’de Bahadır Özgür’ün bugünkü köşe yazısında yer alan habere göre; İTO’nun 12 Şubat günü yapılan toplantıda Meclis Başkanı Erhan Erken, tüm dünyayı sarsan Epstein rezaletiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. “Acaba bu olaylardan nasıl bir ders alabiliriz noktasında bir araştırma yaptım. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum” diyen Erken, İTO üyelerine verilerle desteklenmiş bir sunum yaptı.

SEKS SEKTÖRÜNDEKİ KADIN VE KIZLARIN TOPLAMI 100 BİN!

‘Çocuklar ve genç kızlar.’ Erken, 18 yaş altı 22 milyon çocuk nüfusunun içinde yer alan ve ‘hassas gruplar’ olarak tanımladığı kesime dair oldukça ilginç veriler paylaştı. Toplantıda çizilen tablo ise korkunç...

Sunumunda Erken, şu verileri paylaştı;

Yetim/öksüz çocuk sayısı 350 bin civarında.

Devlet koruması altında olan çocuk sayısı 25 bin.

Cezaevinde olanların sayısı 5300.

Sokakta yaşayan 45 bin.

Resmi kayda göre çalışan çocuk sayısı 720 bin. Erken’in geniş kapsamlı tahmini ise 3 milyon civarında.

Seks sektöründeki kadın ve kızların toplamı 100 bin!

Asıl tartışma yaratan veri ise ‘seks sektörü’ olarak nitelendirilen faaliyete sürüklenen ‘kadın ve kızların’ sayısı oldu. Sunumdaki tablonun altına ise, "Bu veri toplam çocuk nüfusu ile karşılaştırma amacıyla verilmiştir. Bu grubun tamamı 18 yaş altı değildir. Sektör genel kadın sayısını temsil eder” notu düşüldü.

"SEKS SEKTÖRÜ" TANIMLAMASINA TEPKİ

Bazı üyeler çocuklarla ilgili bir sunumda fuhuş faaliyeti ile ilgili verinin neden karşılaştırma için verildiğini anlayamadıklarını belirtirken, kimileri de ‘kadın ve kız’ ayrımının ne demek olduğunu sordu. Büyük kısmının tepkisi ise dünyanın en büyük ticaret odasının ‘seks sektörü’ ibaresini kullanmasına yönelik oldu.