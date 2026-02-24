HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurdu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi, son dönemde TEMU ve yurt dışı harcamalarına ilişkin yapılan açıklamalarla tepki çekmişti. İTO'nun son toplantısında dünyanın midesini bulandıran Epstein konusu ele alındı ve Türkiye'den bazı rakamlar verildi. Meclis Başkanı Erhan Erken'in sunumumda, "Seks sektöründeki kadın ve kızların toplamı 100 bin" ifadesi toplantıya damga vurdu.

İTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurdu
Ufuk Dağ

Kamuoyunda tepki çeken TEMU alışverişlerinin engellenmesi ve yurt dışı harcamalarının kısıtlanmasına yönelik önerilerle gündeme gelen İstanbul Ticaret Odası (İTO) yönetimi, son haftalarda tartışma yaratan çıkışlarına bir yenisini daha ekledi.

İTO toplantısına damga vuran sunum! 100 bin kadın diyerek korkunç rakamı duyurdu 1

İTO'DA EPSTEIN GÜNDEMİ

Halk TV’de Bahadır Özgür’ün bugünkü köşe yazısında yer alan habere göre; İTO’nun 12 Şubat günü yapılan toplantıda Meclis Başkanı Erhan Erken, tüm dünyayı sarsan Epstein rezaletiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. “Acaba bu olaylardan nasıl bir ders alabiliriz noktasında bir araştırma yaptım. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum” diyen Erken, İTO üyelerine verilerle desteklenmiş bir sunum yaptı.

SEKS SEKTÖRÜNDEKİ KADIN VE KIZLARIN TOPLAMI 100 BİN!

‘Çocuklar ve genç kızlar.’ Erken, 18 yaş altı 22 milyon çocuk nüfusunun içinde yer alan ve ‘hassas gruplar’ olarak tanımladığı kesime dair oldukça ilginç veriler paylaştı. Toplantıda çizilen tablo ise korkunç...

İTO toplantısına damga vuran sunum! 100 bin kadın diyerek korkunç rakamı duyurdu 2

Sunumunda Erken, şu verileri paylaştı;

  • Yetim/öksüz çocuk sayısı 350 bin civarında.
  • Devlet koruması altında olan çocuk sayısı 25 bin.
  • Cezaevinde olanların sayısı 5300.
  • Sokakta yaşayan 45 bin.
  • Resmi kayda göre çalışan çocuk sayısı 720 bin. Erken’in geniş kapsamlı tahmini ise 3 milyon civarında.
  • Seks sektöründeki kadın ve kızların toplamı 100 bin!

Asıl tartışma yaratan veri ise ‘seks sektörü’ olarak nitelendirilen faaliyete sürüklenen ‘kadın ve kızların’ sayısı oldu. Sunumdaki tablonun altına ise, "Bu veri toplam çocuk nüfusu ile karşılaştırma amacıyla verilmiştir. Bu grubun tamamı 18 yaş altı değildir. Sektör genel kadın sayısını temsil eder” notu düşüldü.

"SEKS SEKTÖRÜ" TANIMLAMASINA TEPKİ

Bazı üyeler çocuklarla ilgili bir sunumda fuhuş faaliyeti ile ilgili verinin neden karşılaştırma için verildiğini anlayamadıklarını belirtirken, kimileri de ‘kadın ve kız’ ayrımının ne demek olduğunu sordu. Büyük kısmının tepkisi ise dünyanın en büyük ticaret odasının ‘seks sektörü’ ibaresini kullanmasına yönelik oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"
Aralarında Özel de var! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'teAralarında Özel de var! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
epstein ito Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.