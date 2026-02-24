HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"

Son dakika haberi: MEB'in gündem yaratan ramazan genelgesi konusunda MHP lideri Bahçeli'den sert çıkış geldi. Genelgeyi destekleyen Bahçeli "Allah'a iman etmek gericilikse biz de bal gibi gericiyiz. Çocuklarımıza ramazan ayının ahlakını anlatmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de bunun sonuna kadar ortağıyız" dedi.

Son dakika | MEB'in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah'a iman gericilikse bal gibi gericiyiz"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bahçeli'nin konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ramazan genelgesi hakkındaki çıkışı damga vurdu. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik mesajlar da veren Bahçeli "PKK'nın kurucu önderinin çağrısı KCK'yı da kapsamaktadır. KCK'nın feshi derhal sağlanmalıdır. Kayyum meselesi tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da derhal sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİ: "GERİCİLİK DİYE YAYGARA KOPARANLAR YOBAZDIR"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • MEB'in genelgesinin neresi yanlıştır? Talibanlaşma diyenler hakiki manada yobaz değil midir? Çürük aydınlar istediklerini söylesinler, gericilik diye yaygara koparanlar yobazlardır. CHP Genel Başkan ve İslam karşıtlığında birleşen yönetici taifesi hele bir anlatsın da öğrenelim. Bunlarda hiç mi utanma duygusu kalmadı? Ey kifayetsiz muhterisler, Allah var.

Son dakika | MEB in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah a iman gericilikse bal gibi gericiyiz" 1

"ALLAH'A İMAN ETMEK GERİCİLİKSE BİZ DE BAL GİBİ GERİCİYİZ"

  • Diyorlar ki laikliği savunmak suç değildir. Alayınız karanlıksınız, karanlıktasınız, haberiniz yok. MEB'in genelgesinden dolayı Türkiye'de gerici, şeriatçı bir kuşatma varmış(!) Allah'a iman etmek gericilikse biz de bal gibi gericiyiz. Çocuklarımıza ramazan ayının ahlakını anlatmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de bunun sonuna kadar ortağıyız.

168 İSMİN ORTAK LAİKLİK AÇIKLAMASINA TEPKİ

  • MEB'i kutluyorum. Genelgeyi sonuna kadar destekliyorum. 168 imzacıyı da ademe mahkum ediyorum. Müslüman Türk milletinin haysiyetleriyle oynamayın. Ramazan ayımızı sulandırmaya, karalamaya sakın ola kalkışmayın. Haddinizi, hududunuzu bilin, tepemizin tasını attırmayın.
  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti, başkent Ankara'dan yönetilen üniter devlet yapısına, Türk milleti gerçeği üzerine inşa edilen milli devlet yapısına, inançlarımız ile yönetim ilişkilerinin belirlendiği laik devlet yapısına dayanmaktadır. Bir devlet çatısı altında beraberce yaşayabilmemizin asgari kuralları 29 Ekim 1923'te konmuştur. Bundan geriye dönüş yoktur! Bu ilkeleri benimsemekte zorlanan, reddeden bedbahların zaman beyhude kalkışmalarına şahit olundu. Bu hezeyan sahipleri hak ettikleri karşılığı gördüler.

Son dakika | MEB in ramazan genelgesine sahip çıktı! Bahçeli: "Allah a iman gericilikse bal gibi gericiyiz" 2

"ÜLKEMİZDE TÜRK NEYSE KÜRT DE ODUR"

  • Bu topraklarda ayrımcılığın izini bulamazsınız. Kimse ikinci sınıf muamelesi görmemiştir. Ülkemizde Türk neyse Kürt de odur. Eşitlik Türkiye'nin çatı değeridir.

"TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ İLELEBET PAYİDAR KALACAK"

  • Bölgesel ve küresel tansiyonun yükseldiği sancılı bir dönemde tek yürek Türkiye fotoğrafı netleşmiş ve bundan sonraki yol haritası belirlenmiştir. Demokrasimiz daha da güçlenecektir. Kalkınma ve refah artışı daha görünür olacaktır. Türk-Kürt kardeşliği ilelebet payidar kalacaktır. Silahların susmasıyla siyaset konuşacaktır.
  • Adalet duygusunu zedelemeden, şehitlerimizin hatırasını lekelemeden, silahsız döneme geçenlerin topluma kazandırılması aşama aşama gerçekleştirilecek. Örgütün tüm unsurlarıyla feshi, silahların teslimi ve bırakılması sürecinde ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemelerin yapılması konusunda ortaya çıkan anlayış birliği çok değerlidir.
  • Silah bırakmayla birlikte işleyen süreci ve sonrasını yönetecek müstakil ve geçici bir yasal düzenlemeye vurgu yapılması da ayrıca önemlidir. Af ve cezasızlık algısında prim vermeden ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin çerçevesi çizilmelidir. Türk'ün itibarı Kürt'ün itibarı, Kürt'ün iffeti Türk'ün iffetidir.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRI OLASILIĞI: "TEHDİT YAKIN VE SICAK"

  • ABD'nin İran'a saldıracağı tarih konusunda deyim yerindeyse bahisler oynanmaktadır. ABD'nin olağanüstü askeri yığınağı tehlike hakkında az çok fikir vermektedir. Tehdit yakın ve sıcaktır.
  • PKK'nın kurucu önderinin çağrısı KCK'yı da kapsamaktadır. KCK'nın feshi derhal sağlanmalıdır.
  • Kayyum meselesi tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da derhal sağlanmalıdır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurduİTO toplantısına damga vuran sunum! '100 bin kadın' diyerek korkunç rakamı duyurdu
Aralarında Özel de var! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'teAralarında Özel de var! Dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
genelge Devlet Bahçeli MHP Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.