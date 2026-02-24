Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 130 mililitre sentetik kannabinoid katkılı sıvı madde, 9 adet sentetik ecza, 6 adet lyrica sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili S.K., H.D., B.M., E.A.Y., E.G., H.D., K.C.İ., M.A., M.T., A.E.Y. ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır