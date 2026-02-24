HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Kastamonu’nda jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "narkotik suçlarla mücadele" kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 130 mililitre sentetik kannabinoid katkılı sıvı madde, 9 adet sentetik ecza, 6 adet lyrica sentetik hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 18 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili S.K., H.D., B.M., E.A.Y., E.G., H.D., K.C.İ., M.A., M.T., A.E.Y. ve Y.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silahını çıkartıp ateş ede ede husumetlisini kovaladıSilahını çıkartıp ateş ede ede husumetlisini kovaladı
Doktorlar bile şok oldu! Covid'e yakalanan bebeğin vücudu taş kesildiDoktorlar bile şok oldu! Covid'e yakalanan bebeğin vücudu taş kesildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Operasyon haberleri art arda geldi

Operasyon haberleri art arda geldi

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Böylesi görülmedi: Süper Lig'de tarihi son! Yapay zeka şampiyonu açıkladı

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

Bir ülke iflas etti! Altınlarını satmaya hazırlanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.