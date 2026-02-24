HABER

Taşkında mahsur kalan eski belediye başkanı isyan etti: 'Hata üstüne hata'

Türkiye genelinde artan yağışlar birçok ilde taşkınlara sebep oldu. Edirne'de yağışlardan dolayı birçok vatandaş mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan biri de eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi oldu. Tahliye edilen Sedefçi bölgedeki kanal çalışmasına tepki gösterdi.

Edirne'de etkili olan sağanak yağışların ardından nehir debilerinin yükselmesiyle taşkın riski artarken, eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi de mahsur kalan isimler arasında yer aldı. Taşkın sularının yükselmesi sonucu bahçesi suyla dolan Sedefçi, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından botla evinin bahçesinden alınarak güvenli bölgeye alındı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

"BENİ ALMALARINI İSTEDİM"

Tahliyenin ardından açıklamalarda bulunan Sedefçi, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Evinde makineye bağlı olarak oksijen cihazı kullandığını ifade eden Sedefçi, "Oksijen makinam jeneratöre bağlı çalışıyor. Jeneratörde sıkıntı yaşanınca belediyeyi arayarak gelip beni almalarını istedim" dedi.

VERİLEN GÜVENCEYE İSYAN ETTİ

Son dönemde Devlet Su İşleri tarafından bölgede yapılan kanal çalışmasına da tepki gösteren Sedefçi, taşkın yaşanmayacağı yönünde kendilerine güvence verildiğini söyledi.

"HATA ÜSTÜNE HATA"

Sedefçi, "Taşkın olmayacak denildi, biz de orada kalmaya başladık. Ancak yapılan kanal hatalarla dolu. Eğimi hatalı yaptılar, zemin hatalı. Beton olması gereken yerleri kumla doldurdular. Hata üstüne hata var. Bakın bugün bot ile buraya geldim" ifadelerini kullandı.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Yetkililer, özellikle nehir kenarlarında ve alçak kesimlerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunurken, bölgedeki su seviyesinin yakından takip edildiği bildirildi. Tahliye ve güvenlik önlemleri ise sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Edirne taşkın
