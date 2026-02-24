HABER

Kayıp yaşlı adam 17 gündür aranıyor

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli yaşlı adamı arama çalışmaları 17’nci gününde de sürüyor.

Kayıp yaşlı adam 17 gündür aranıyor

İlçeye bağlı Çağlayan Mahallesi’ndeki evinden 8 Şubat’ta çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 84 yaşındaki Salih Ertaş için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma’dan 165 personel, 1 kadavra köpeği ve 3 dronla yapılan çalışmalar 17’nci gününde devam ederken, yaşlı adama ait henüz bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

