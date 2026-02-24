HABER

Devrilen minibüs, yolun karşısına geçti

Bursa’da şehirlerarası yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs, orta refüje çarptıktan sonra yan yatarak karşı şeride geçti. Yaşanan korku dolu anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, İstanbul-Bursa yolu Gemlik - Orhangazi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul ikametine ilerleyen minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Orta refüje çarpan minibüs, yan yattıktan sonra karşı şeritten gelen araçların önünde durdu. Trafik akışının seyrek olması, büyük bir kazanın önüne geçerken, yaşanan anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Yoldaki diğer sürücüler ise, hemen durarak minibüse yardımcı olmaya koştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

