Diyarbakır'da film gibi olay! Silahını çıkartıp ateş ede ede husumetlisini kovaladı

Diyarbakır'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Husumetli iki akraba aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, şahıslardan biri adliye yakınında karşılaştığı husumetlisine silah çekti. Akrabasını kovalayan şahıs çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Çevredekiler paniğe kapılırken, o anlara ait görüntüler ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi yakınında meydana geldi. Husumetli iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA HUSUMETLİSİNİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu kişiyi kovalamaya başladı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Kovalamacada şüpheli, tabancasını husumetlisine doğru peş peşe ateşledi.

ŞÜPHELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

