Diyarbakır'da film gibi olay! Silahını çıkartıp ateş ede ede husumetlisini kovaladı

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi yakınında meydana geldi. Husumetli iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA HUSUMETLİSİNİ KOVALAMAYA BAŞLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu kişiyi kovalamaya başladı.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

Kovalamacada şüpheli, tabancasını husumetlisine doğru peş peşe ateşledi.

ŞÜPHELİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır