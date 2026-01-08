HABER

Yer: Manisa! Yağışlardan çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda, yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve kemikler bulundu. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, çıkarılan kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak’ta etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme meydana geldi.

YAĞMUR SUYU TAHLİYE HATTINDA BULUNDU

Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, bölgede çalışma yapan ekipler yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve insan kemiklerine rastladı.

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

