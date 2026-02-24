İzmir’de uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından yürütülen saha çalışmasında aranan şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin 7349 Sokak üzerinde durdurduğu S.K. isimli şahsın GBT ve UYAP sorgusu yapıldı. Yapılan incelemede şahsın Bursa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından arandığı belirlendi. S.K.’nın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl hapis ve 50 bin TL adli para cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yakalanan zanlı, gerekli adli işlemlerin tamamlanması için Yamanlar Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

