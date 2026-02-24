HABER

Ürdün'den ABD ve İsrail'e veto! Hava sahasını kapattı

Gözler ABD'nin İran saldırısına çevrildi. Gerald Ford gemisinin birkaç gün içinde bölgede olması planlanıyor. Trump'tan İran açıklamaları gelmeye devam ederken Ürdün'den ABD ve İsrail kararı geldi. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İran'la ilgili gelişmelere dikkati çekerek, "Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek." dedi.

ABD ve İran arasındaki gerilim Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. ABD bölgeye yönelik askeri sevkiyatlarına devam ederken Ürdün'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"İZİN VERİLEMEYECEK"

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre Kral Abdullah, başkent Amman'daki el-Hüseyniye Sarayı'nda Ürdünlü Gazeteciler Sendikası'nın üyelerini kabul etti. Kral Abdullah, gazetecilerle görüşmede yerel ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün'ün dost ülkelerle güçlü ilişkilerini yatırım ve ekonomik fırsatlara dönüştürmeye çalıştığını dile getiren Abdullah, bu bağlamda Doğu Asya ülkelerinde yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirtti.

İran'la ilgili gelişmelere de değinen Kral Abdullah, diyalog ve siyasi çözümlerin bölgede artan gerilimi düşürmenin tek yolu olduğunu ifade etti.

Kral Abdullah, "Ürdün, hava sahasının ihlal edilmesine veya savaş alanı olmasına izin vermeyecek. Ürdün Krallığı ve vatandaşlarının güvenliği her şeyin üstündedir." dedi.

Filistin meselesine de işaret eden Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut statükoyu değiştirme yönündeki girişimlerine karşı dost ve kardeş ülkelerle birlikte hareket ettiklerini belirtti.

SURİYE AÇIKLAMASI

Kral Abdullah, Şam yönetiminin Suriye'de güven ve istikrarı koruma yönünde attığı adımların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

24 Şubat 2026
24 Şubat 2026

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

