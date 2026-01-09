HABER

Buzlanan araç camı zarar vermeden nasıl çözülür?

Türkiye’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç camlarında buzlanma sorunu yeniden gündeme geldi. Buzlu camları temizlerken yapılan yanlış müdahalelerin camlara zarar verebileceğini belirten oto tamircisi Murat Sönmez, sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Sönmez, buz kazıyıcıların aşırı baskıyla kullanılmasının camlarda çiziklere yol açtığını vurgulayarak, buzlanmayı gidermek için en etkili yöntemi paylaştı.

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerinin buzlu camlarla mücadelesi başladı. Kimi araç sahipleri buzlu camı çözmek için erken uyanıp aracını ısıtmak zorunda kalırken, kimileri de camdaki buzu kazıyıcı veya kredi kartı gibi malzemelerle temizlemeye çalışıyor.

Hal böyle olunca buzlu camı hızlı çözmek isteyen sürücüler cam kazıyıcılarını aşırı bastırdıkları için camlarını çizebiliyor. Oto tamircisi Murat Sönmez, buzlu camları çözmek için en etkili yöntemleri paylaştı.

Sönmez, buz kazıyıcıların camlarda çizik oluşturabileceğini belirtti.

"YÜKSEK ANTİFRİZLİ CAM SUYU YA DA TUZLU SU"

Oto tamirci Murat Sönmez, buzlu camı çözmede en etkili yöntemin alkollü yüksek antifrizli cam suları yada tuzlu su olduğunu ifade ederek, "Kış öncesi yoğunluk başladı. Buzlu camı çözmede en güzel etken alkollü su ya da tuzlu su. Ben kendi aracımda sprey kullanıyorum, tuzlu su yaptım. Çok kolay ve rahat bir şekilde buzu açıyor. Buz kazıcı ister istemez çok sert basıldığında camı çiziyor. Buna karşı kullanılacak en güzel etken sprey kullanmak. Bazı marketlerde satılıyor. Özel açıcılar var. Bu tür malzemeleri kullanabilirler. Bir arkadaşımız sıcak suyla alakalı bir sorun yaşadı. Camda çatlama oldu. Şahsen tavsiye etmiyorum. Yapan çok insan var ama ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Ama dediğim gibi sprey yada tuzlu su en iyisi" dedi.

"EN ETKİLİSİ TUZLU SU"

Sönmez, buzlu cama tuz dökmenin sileceklere zarar verebileceğini söyleyerek, "Bayburt akşamları eksiyi görüyor gündüzleri de soğuk. Artık bu saatten sonra antifrizli cam suyu kullanmak lazım. Piyasada cam suyu çok ama bunun için önemli olan içindeki alkol oranı ve kaliteli cam suyu kullanmamız lazım. Alkol oranı yüksek olmazsa bir faydası olmaz. Ben sprey kutusuna tuzlu su doldurdum. Tuz oranı yüksek olacak, camdaki buzu çözmesi için. Buzlu cama direk tuz dökerlerse faydası olur ama bu sefer sileceğe zarar verebilir. Buda silecekte aşınmaya neden olur. En etkilisi tuzlu su" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

