Emir Karatekin bey’in kabri büyük ilgi görüyor

Emir Karatekin Bey'in Çankırı'daki türbesi, ziyaretçiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Tarihi yapı, huzur ve ferahlık sunuyor.

Emir Karatekin Bey, Batı Karadeniz’i fetheden ilk Müslüman Türk komutanıdır. Çankırı’daki kabri, ziyaretçilerden büyük ilgi görmektedir.

1074 yılında Çankırı’yı fethetti. Ardından Kastamonu ve Sinop’u ele geçirdi. Bu olay, Batı Karadeniz’in fethinde önemli bir rol oynamıştır.

Emir Karatekin Bey’in Çankırı Kalesi’ndeki türbesi, yüzyıllardır ziyaretçilerini kabul etmektedir. 1106 yılında vefat ettiği belirtilmektedir. Eşi Meryem Hatun ve çocuklarının kabirleri de türbededir.

Tarihi Çankırı Kalesi’ndeki türbe, yoğun ilgi görmektedir. Ziyaret edenler, Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etmektedir.

Nazire Softa, türbeye sıkça ziyaret ettiğini belirtmiştir. Karatekin Bey’in türbesi huzur vermektedir. Ailece bu türbeleri ziyaret etmektedirler.

Nezahat Civelek, türbenin sorumlusudur. Buradan gurur duyduğunu ifade etmektedir. Ziyaret edilmesini tavsiye etmekte ve insanlara ferahlık verdiğini söylemektedir.

Karatekin Bey, burada vefat etmiştir. Eşi ve çocukları da burada yatmaktadır. Gelenlerin dualarını kabul etmesini diliyor.

Emir Karatekin bey'in kabri büyük ilgi görüyor 5Kaynak: İHA

