HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış

Bursa'da kendisini 'şeyh' olarak nitelendiren Mustafa Özbağ, daha önceden naylon faturadan hüküm giymişti. Sahte şeyh bu sefer de resmi belgede sahtecilik suçlamasından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gelen bilgilere göre Özbağ'ın kiracısından aldığı 4 bin 100 liralık senetler üzerinde oynama yaptığı ve senetleri 44 bin 100 liraya çıkarttığı öğrenildi.

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Özbağ, 2020 yılında bir müridinin rüyasını anlatarak (haşa) ilah olduğunu iddia etmişti. Aynı şeyh 2023 yılında da maaşlarını düşürerek emeklilere ders verilmesi gerektiğini savunup Sünnet 'geçinemiyorum' deyince '5'ten 3'e indir' diyor" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış 1

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış 2

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış 3

KARAR ÇIKTI

2017 yılında kendisine ait dükkanı aylık 4 bin 100 liraya kiraya veren Mustafa Özbağ, kiracısından 12 ayrı senet aldı. Her ayın başında, kiracısına ödenen kiraya karşılık bir senet veren Özbağ, son senedi icraya verdi. Ancak icraya verilen senet 4 bin 100 liralık değil, 44 bin 100 liralıktı. Kiracı Heybullah Demir icraya itiraz etti, Özbağ'a dava açtı. Yıllarca süren davada karar çıktı.

KİRACISININ SENEDİNİ 4 BİNDEN 44 BİNE ÇIKARMIŞ

Davada alınan 2022 tarihli bilirkişi raporunda, Özbağ'ın Heybullah Demir'den aldığı 4 bin 100 liralık senedi icraya vermeden önce başına 4 rakamını eklediği ve alacağını 40 bin lira arttırdığı tespit edildi.

40 bin lira haksız kazanç elde etmek için senette tahrifat yapan Özbağ'ı yargılayan Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarını kullanarak dolandırıcılık suçlarının işlendiğine hükmetti. Özbağ, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve bu cezada sanığın pişmanlık belirtisi olmadığı gerekçesiyle indirim yapılmadı. Mahkeme, kararında Özbağ'ın geçmişte Vergi Usül Kanunu'na Muhalefet suçundan 30 ay hapis cezası almış olmasına da atıf yaptı. Kamu kurumlarının kullanılarak dolandırıcılık suçlamasında da 3 yıl 6 ay hapis ile 2 bin gün adli para cezasına çarptırılan Özbağ'ın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı için 4'te 1 oranında indirim uygulandı. Bu indirimle birlikte Özbağ'a 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası verildi.

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış 2

SAHTE ŞEYHE SAHTECİLİK TOKADI: 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Dosya, istinaf incelemesinin ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından değerlendirildi. Daire, yerel mahkeme kararını onayarak sanık hakkında verilen toplam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını kesinleştirdi.

"GÖZÜME BAKA BAKA YEMİN ETTİ"

Mağdur Heybullah Demir, yaşadıklarını röportajda şu sözlerle anlattı:

"2016 yılında bu şahsın dört katlı iş yerini kiraladım. Kira ve güvence bedeli olarak benden senet aldı. Toplam 12 senet verdim, 10 tanesini ödedim ve geri aldım. Ancak iki senet kendisinde kaldı. Bu iki senetten birinin tutarı 4 bin 100 liraydı. Daha sonra cezaevinden çıktıktan sonra bu senedin başına ‘4' ekleyerek tutarı 44 bin 100 liraya çıkarmış ve icraya vermiş. Evime haciz geldi." dedi.

Sahte şeyhe sahtecilik tokadı! 4 bin liralık senedi 44 bin lira yapmış 3

"10 YIL BOYUNCA MAHKEMELERLE UĞRAŞTIM"

Uzun süren hukuk mücadelesinin kendisini hem maddi hem de manevi olarak yıprattığını belirten Heybullah Demir, "Yaklaşık 10 yıl boyunca icralarla, mahkemelerle uğraştım. Üç ayrı davayı kazandım. Bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşadım, kriz geçirdim. Maddi ve manevi olarak çok yıprandım" dedi.

"MAHKEMEDE YEMİN ETTİ, KRİMİNAL RAPOR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI"

Heybullah Demir, sanığın mahkeme huzurunda yemin ettiğini ancak bunun da gerçeği yansıtmadığını söyledi:

"Hakim huzurunda kendisine soruldu. ‘Bu senet üzerinde herhangi bir oynama yaptın mı?' denildi. Gözüme baka baka kutsal bildiğim tüm değerler üzerine yemin ederim dedi. Ancak senet kriminal incelemeye gidince senette oynama yapıldığı tespit edildi. Yani yemin de yalan çıktı."

"ADALET YERİNİ BULDU"

Yaşanan sürecin sonunda verilen kararla bir nebze olsun rahatladığını dile getiren Heybullah Demir, "Bizim güvenimizi kötüye kullanan insanlar oldu ama en sonunda adalet yerini buldu" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Epstein skandalına Atatürk'ün kullandığı Savarona yatını alet ettiler! Savcı Doğan tek tek anlattı: "15-16 yaşındaki kızların Antalya'ya getirildiğini tespit ettik"Epstein skandalına Atatürk'ün kullandığı Savarona yatını alet ettiler! Savcı Doğan tek tek anlattı: "15-16 yaşındaki kızların Antalya'ya getirildiğini tespit ettik"
Bakımevinde dehşet! Üzerine kolonya döküp ateşe verdi: Yandığı 5 dakika sonra fark edildiBakımevinde dehşet! Üzerine kolonya döküp ateşe verdi: Yandığı 5 dakika sonra fark edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Orta Doğu yeniden kaynamaya başladı! İsrailli bakanlar da şaşırdı: Alışılmadık bir durum

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Galatasaray'dan transfer duyurusu: Kulübüyle de anlaşıldı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

Hangi koğuşta kalıyor? Erkek koğuşu iddiaları vardı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.