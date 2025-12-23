HABER

  3. Yaşam

Çorum’da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kaza, Sungurlu ilçesi Tuğcu köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak istikametinde seyir halinde olan İbrahim İ. idaresindeki tır, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum’da devrilen tırın sürücüsü yaralandı 1

Çorum’da devrilen tırın sürücüsü yaralandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

