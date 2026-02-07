Aydın’da korkutan kaza: 1 ağır yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Ali İhsan Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyir halinde olan A.E.A. idaresindeki motosiklet, 2192 Sokak’a dönüş yapmak isteyen H.Ö. idaresindeki ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce aracın camına çarptı ardından yola fırladı. Kazada genç motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kullanılamaz hale gelen araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır