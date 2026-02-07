Deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı, mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık İlçe Emniyet Amirliği’nde görevi başında iken enkaz altında kalarak şehit olan polis memuru Ali Torbacı, Araban ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pazarcık İlçe Emniyet Amirliği binası da yıkılırken enkaz altında kalan görevi başındaki polis memuru Ali Torbacı, hayatını kaybetti. Enkaz altında kalarak şehit olan polis memuru Ali Torbacı, asrın felaketinin 3’üncü yıl dönümünde Gaziantep’in Araban ilçesindeki mezarı başında anıldı. Yakınları ve Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Ali Torbacı’nın mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Şehidin yakınları ve Kaymakam İşçimen, mezara karanfil bırakıp dua etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır