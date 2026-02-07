HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı, mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık İlçe Emniyet Amirliği’nde görevi başında iken enkaz altında kalarak şehit olan polis memuru Ali Torbacı, Araban ilçesindeki mezarı başında anıldı.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pazarcık İlçe Emniyet Amirliği binası da yıkılırken enkaz altında kalan görevi başındaki polis memuru Ali Torbacı, hayatını kaybetti.

Deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı, mezarı başında anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Pazarcık İlçe Emniyet Amirliği’nde görevi başında iken enkaz altında kalarak şehit olan polis memuru Ali Torbacı, Araban ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pazarcık İlçe Emniyet Amirliği binası da yıkılırken enkaz altında kalan görevi başındaki polis memuru Ali Torbacı, hayatını kaybetti. Enkaz altında kalarak şehit olan polis memuru Ali Torbacı, asrın felaketinin 3’üncü yıl dönümünde Gaziantep’in Araban ilçesindeki mezarı başında anıldı. Yakınları ve Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, Ali Torbacı’nın mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Şehidin yakınları ve Kaymakam İşçimen, mezara karanfil bırakıp dua etti.

Deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı, mezarı başında anıldı 1

Deprem şehidi polis memuru Ali Torbacı, mezarı başında anıldı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karlara bata çıka Palandöken’de kuşlar için yem bıraktılarKarlara bata çıka Palandöken’de kuşlar için yem bıraktılar
Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıMalatya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.