Çorum'da akran zorbalığı! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler

Akran zorbalığı haberi kez Çorum'dan geldi. E.T. isimli kız çocuğu, akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Buharevler Mahallesi'nde yaşanan olay sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun etrafı okuldaki diğer öğrenciler tarafından sarıldı.
Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
NTV'de yer alan habere göre; görüntülerde kız çocuğuna akranları tarafından hakaret edildiği de duyuldu. Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.
Zorbalığa maruz kalan E.T., durumu ailesine bildirdi. Baba M.T., durumu hemen polise bildirdi. Çorum Çocuk Şube Amirliği'ne giden aile daha sonra hastaneye götürülerek darp raporu aldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum