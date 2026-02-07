Çorum'da akran zorbalığı! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler

Akran zorbalığı haberi kez Çorum'dan geldi. E.T. isimli kız çocuğu, akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Buharevler Mahallesi'nde yaşanan olay sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun etrafı okuldaki diğer öğrenciler tarafından sarıldı.

ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE ÖZÜR DİLETTİLER

Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI

NTV'de yer alan habere göre; görüntülerde kız çocuğuna akranları tarafından hakaret edildiği de duyuldu. Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Zorbalığa maruz kalan E.T., durumu ailesine bildirdi. Baba M.T., durumu hemen polise bildirdi. Çorum Çocuk Şube Amirliği'ne giden aile daha sonra hastaneye götürülerek darp raporu aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.