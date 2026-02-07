HABER

Çorum'da akran zorbalığı! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler

Devrim Karadağ

Çorum'da 13 yaşındaki bir çocuk, okuldaki üç arkadaşı tarafından dövüldü. Akran zorbalığına maruz bırakılan çocuk, daha sonra diğer öğrencilerin önünde diz çöktürülüp özür diletildi. Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Akran zorbalığı haberi kez Çorum'dan geldi. E.T. isimli kız çocuğu, akranlarının zorbalığına maruz kaldı. Buharevler Mahallesi'nde yaşanan olay sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun etrafı okuldaki diğer öğrenciler tarafından sarıldı.

ARKADAŞLARININ ÖNÜNDE ÖZÜR DİLETTİLER

Diz çöktürülen kız çocuğu, kendisini döven üç kız arkadaşından özür dilemeye zorlandı. Bir başka öğrenci ise o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜLER WHATSAPP GRUPLARINDA PAYLAŞILDI

NTV'de yer alan habere göre; görüntülerde kız çocuğuna akranları tarafından hakaret edildiği de duyuldu. Söz konusu görüntüler, öğrencilerin yer aldığı WhatsApp gruplarında paylaşıldı.

Çorum da akran zorbalığı! Önce dövdüler sonra diz çöktürüp özür dilettiler 1

Zorbalığa maruz kalan E.T., durumu ailesine bildirdi. Baba M.T., durumu hemen polise bildirdi. Çorum Çocuk Şube Amirliği'ne giden aile daha sonra hastaneye götürülerek darp raporu aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Çorum akran zorbalığı
