Manisa Salihli'de sel! Yol ulaşıma kapatıldı

Salihli ilçesinde sağanak sonrası Keli Mahallesi’nde yayaların kullandığı köprü, sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Manisa ve Menemen Ovası’nın can damarı olarak bilinen Gediz Nehri’nin debisi kısa sürede tehlikeli seviyelere yükseldi. Nehrin taşmasıyla birlikte çevredeki bağlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Salihli’de Kurşunlu Çayı’nın debisinin hızla artması sonucu sular, Kurşunlu Köprüsü’nü aşarak zarara neden oldu. Salihli Belediyesi ekipleri köprü üzerinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürürken, piknik alanı mevkisindeki bazı bölümler tedbir amaçlı kapatıldı.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Öte yandan, şiddetli yağışlar nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da sel etkili oldu. Gümüşçayı’nın debisinin tehlikeli seviyelere ulaşması sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkisinde yol sular altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır